Вт, 19.05.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Коронакризис сильно ударил по тюремному производству

В офисном помещении нового руководителя "Eesti Vanglatööstus" Аве Пааво в йыхвиском "Tsentraal" стоит одно из основных изделий предприятия - изготовленная в Вируской тюрьме банная печь.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Во время чрезвычайного положения, обусловленного коронакризисом, сильно пострадал также обеспечивающий заключенных работой "Eesti Vanglatööstus" - производство на предприятии остановилось и доходы от продаж приблизились к нулю.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Часть бизнеса тюремного производства отпала сразу после закрытия гостиниц, так как исчезла необходимость стирать простыни и полотенца. Эту услугу оказывали как в расположенной в Йыхви Вируской тюрьме, так и в прачечных Таллиннской тюрьмы. Поскольку в тюрьмах ввели для предотвращения распространения вируса дополнительные ограничения передвижения, то, по словам председателя совета "Eesti Vanglatööstus" Маргуса Илмъярва, нельзя было продолжить и производство такой продукции, для которой был бы сбыт, если бы строительные магазины работали. Например, производство банных печей, принадлежностей для гриля и прочих изделий, известных под торговой маркой "Stoveman".

Руководителя предприятия заменили 

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