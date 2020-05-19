Коронакризис сильно ударил по тюремному производству

Часть бизнеса тюремного производства отпала сразу после закрытия гостиниц, так как исчезла необходимость стирать простыни и полотенца. Эту услугу оказывали как в расположенной в Йыхви Вируской тюрьме, так и в прачечных Таллиннской тюрьмы. Поскольку в тюрьмах ввели для предотвращения распространения вируса дополнительные ограничения передвижения, то, по словам председателя совета "Eesti Vanglatööstus" Маргуса Илмъярва, нельзя было продолжить и производство такой продукции, для которой был бы сбыт, если бы строительные магазины работали. Например, производство банных печей, принадлежностей для гриля и прочих изделий, известных под торговой маркой "Stoveman".