С начала следующей недели отменяется чрезвычайное положение

Глава правительства призвал жителей Эстонии и дальше быть умными, осторожными и ответственными, сообщает портал rus.err.ee.

"Дорогие соотечественники! Правительство приняло решение завершить в воскресенье, 17 мая, длившееся более девяти недель чрезвычайное положение. Поскольку в результате наших общих усилий и взаимопомощи ситуация с коронавирусом значительно улучшилась, для борьбы с ним чрезвычайное положение нам больше не нужно", - заявил Юри Ратас.

"Однако это не означает немедленного возвращения к обычной жизни. Вирус никуда не делся ни из Эстонии, ни в мире. Завершение чрезвычайного положения означает, что мы должны построить новую нормальность. Поскольку для изобретения эффективного лечения и вакцины еще требуется время, мы все должны и дальше своим поведением защищать от коронавируса как самих себя, наших близких, так и все общество", - добавил премьер-министр.

Ратас призвал стараться оставаться здоровыми, придерживаясь для этого дистанции и соблюдая требования гигиены. "Заболев, нужно оставаться дома и избегать соприкосновения с другими людьми. Нам помогут в этом те рекомендации, правила и ограничения, которые продолжат действовать и в последующие недели", - отметил глава правительства.