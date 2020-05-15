С начала следующей недели отменяется чрезвычайное положение
В видеообращении, сделанном в пятницу вечером, премьер-министр Эстонии Юри Ратас объявил, что правительство приняло решение не продлевать чрезвычайное положение, которое продолжалось более девяти недель, и оно отменяется с первого часа новой недели.
Глава правительства призвал жителей Эстонии и дальше быть умными, осторожными и ответственными, сообщает портал rus.err.ee.
"Дорогие соотечественники! Правительство приняло решение завершить в воскресенье, 17 мая, длившееся более девяти недель чрезвычайное положение. Поскольку в результате наших общих усилий и взаимопомощи ситуация с коронавирусом значительно улучшилась, для борьбы с ним чрезвычайное положение нам больше не нужно", - заявил Юри Ратас.
"Однако это не означает немедленного возвращения к обычной жизни. Вирус никуда не делся ни из Эстонии, ни в мире. Завершение чрезвычайного положения означает, что мы должны построить новую нормальность. Поскольку для изобретения эффективного лечения и вакцины еще требуется время, мы все должны и дальше своим поведением защищать от коронавируса как самих себя, наших близких, так и все общество", - добавил премьер-министр.
Ратас призвал стараться оставаться здоровыми, придерживаясь для этого дистанции и соблюдая требования гигиены. "Заболев, нужно оставаться дома и избегать соприкосновения с другими людьми. Нам помогут в этом те рекомендации, правила и ограничения, которые продолжат действовать и в последующие недели", - отметил глава правительства.
"Я верю, что мы, несмотря на трудности, сможем и дальше быть умными, осторожными и ответственными. Спасибо всем за ваши усилия! Желаю нам сохранить здоровье и разум и в будущем!" - заключил Ратас.