Начался период гнездования птиц - в лесу лучше не шуметь

Плановые проверки Департамента окружающей среды будут сосредоточены в заповедниках и богатых птицами лесах, где наиболее важно соблюдать покой гнездования.

Проверки продлятся до конца июня.

Самый интенсивный период гнездования птиц - весна и начало лета, когда птицам необходимо дать возможность выращивать потомство. Закон запрещает беспокоить птиц во время гнездования. Если в ходе проверки обнаружится гнездование, то инспекторы остановят вырубку леса.

По словам заместителя генерального директора Департамента окружающей среды в сфере надзора Олава Аварсалу, в последние годы активность весенних и летних рубок леса значительно снизилась, что положительно сказалось на численности лесных птиц.

- В Эстонии численность лесных птиц сократилась почти на четверть в период с 1983 по 2018 год. С 2020 года сокращение численности лесных птиц замедлилось, одной из причин чего является прекращение весенне-летних рубок. Все больше лесовладельцев учитывают сезон гнездования и выбирают более разумное время для необходимых лесозаготовительных работ, - сказал Аварсалу.

Более 90% пар лесных птиц завершают гнездование к концу июня. Более поздние гнездования чаще встречаются в плодородных и старых лесах, реже в менее плодородных лесах.

Департамент окружающей среды сообщил, что при планировании проверок уделит особое внимание заповедникам и богатым птицами лесам. В лесах за пределами заповедников надзор будет проводиться в старых богатых птицами лесах, где наиболее важно соблюдать покой гнездования. Ограничение вырубок оправдано на всей территории заповедников, так как эти зоны созданы для защиты биоразнообразия с учетом потребностей видов.

В период покоя гнездования на основании экспертизы по защите леса разрешено ликвидировать активные очаги массового размножения короедов, так как весенние вырубки необходимы для борьбы с ними.

Департамент окружающей среды совместно с Агентством окружающей среды подготовил матрицу плотности популяции птиц. Матрица основана на типах и возрасте насаждений. Лесовладельцы также могут проверить тип и возраст насаждений на лесном портале - и на основании этого оценить вероятность гнездования птиц. Матрицу плотности популяции птиц и руководство по проверке соблюдения покоя гнездования можно найти на сайте Департамента окружающей среды.