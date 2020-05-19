"Нарва-Транс" во время коронапаузы сохранил своих игроков

Если, к примеру, многократный чемпион Эстонии таллиннская "Левадия" осталась во время коронапаузы без одного основного игрока - украинского центрального защитника Юрия Ткачука - и об окончании профессиональной карьеры сообщил также защищавший ворота команды и сборной Эстонии Сергей Лепметс, то в рядах "Нарва-Транса" потерь нет.

По словам президента клуба Николая Бурдакова, все легионеры во время чрезвычайного положения тоже находились в Нарве и для поддержки формы тренировались индивидуально, пока совместные тренировки не были разрешены. Он отметил, что игрокам было непросто сохранять форму и дух. "Игры ближайших недель покажут, как они с этим справились. Но больших проблем я сейчас не вижу - команда в состоянии соревноваться", - сказал он.

Вратарь "Нарва-Транса" Андреас Вайкла сказал на домашней странице клуба, что с нетерпением ждет первой игры после вынужденного перерыва. "Мое физическое и психологическое состояние в норме. Несмотря на продолжительную игровую паузу, я старался держать себя в хорошей форме", - сказал он.

В пятницу "Нарва-Транс" провел в Раквере тренировочную игру с ныммеским "Калью", которая закончилась со счетом 0:0. По словам Бурдакова, эта игра показала, что "Нарва-Транс" в состоянии оказать достойное сопротивление всем столичным командам, вошедшим в прошлом году в первую тройку.

Если в последние сезоны слабым местом "Нарва-Транса" в борьбе за медали становилась более короткая, чем у таллиннских клубов, скамейка игроков, что приводило к спадам в ходе длинного сезона, то нынче, по мнению Бурдакова, ситуация улучшилась. "Мы хорошо укомплектованы и к тому же много нашей собственной молодежи уже два года тренируется с основной командой и в состоянии достойно вмешиваться в игру", - отметил он.

Двухмесячный перерыв пошел на пользу "Нарва-Трансу" в том отношении, что несколько игроков, страдавших в начале сезона от последствий травм, на сегодня выздоровели. Сыгравший важную роль 11 марта в победной встрече четвертьфинала Кубка с "Калью" центральный защитник из Ганы Офосу Аппиа в конце игры получил травму и восстанавливается после операции. Однако, по словам Брудакова, пройдет еще не меньше месяца, прежде чем он сможет снова выйти на поле.

Примерно на месяц выбыл из строя перешедший в этом сезоне из таллиннской "Левадии" в "Нарва-Транс" крайний защитник Мартин Кяос, получивший травму на тренировке.

Первую игру "Нарва-Транс" проведет в предстоящую среду на чужом поле с таллиннским "Калевом". А в воскресенье на своем стадионе "Фама" будет принимать таллиннскую "Флору", с которой в начале марта нарвитяне провели тут же горячую встречу финала Суперкубка.