Две гимназии и три детсада участвуют в конкурсе "Keskkonnakäpp"

Министерство окружающей среды уже седьмой год проводит конкурс "Keskkonnakäpp", чтобы отметить дружелюбную к окружающей среде деятельность в области образования.

В прежние годы школы и детсады Ида-Вирумаа нередко удостаивались признания. Например, в прошлом году 1b класс Ярвеской гимназии Кохтла-Ярве и кохтла-ярвеский детсад "Tuhkatriinu" были отмечены за вторичное использование старых вещей; годом раньше Иллукаская школа была отмечена за выращивание тыкв для слонов из зоопарка, а силламяэский детсад "Päikseke" - за центр песка, воды и развития.

В этом году среди номинантов конкурса "Keskkonnakäpp" наш уезд представлен двумя гимназиями и тремя детсадами.

Йыхвиская гимназия постарается получить титул за зеленое мышление: в ходе проводимой уже четвертый год кампании тут собирают упаковку от свечек, макулатуру, батарейки и тару с залоговой отметкой.

Учащиеся нарвской Кесклиннаской гимназии активно участвуют в интерактивных программах образования в сфере окружающей среды.

Кохтла-ярвеский детсад "Tareke" настолько сосредоточен на природе, что участвует аж в четырех начинаниях. В рамках проекта вторичного использования отходов мастерили, например, музыкальные инструменты из пластиковых бутылок; ближе знакомясь с деревьями, учились понимать важность леса; изучали воду от капли до круговорота воды; заглядывая дальше, узнавали о находящихся под угрозой животных мира.

В категории "учитель" на титул номинированы два учителя силламяэского детсада "Päikseke" (знакомство с мусорным хозяйством) и шесть учителей кохтла-ярвеского детсада "Punamütsike" (более близкое ознакомление с землей - от изучения почвы с помощью лупы до выращивания растений из семян).

Народное голосование конкурса "Keskkonnakäpp" началось вчера и продлится до конца месяца. Голосовать можно по адресу: https://keskkonnatunnustused.ee/et/keskkonnakapp/kandidaadid-2020.