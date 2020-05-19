Вт, 19.05.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Две гимназии и три детсада участвуют в конкурсе "Keskkonnakäpp"

Четыре года назад разбитый во дворовой зоне огород принес детсаду "Tareke" титул "Счастливый учащийся" на конкурсе "Keskkonnakäpp".

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Голоса за номинантов конкурса "Keskkonnakäpp", призванного  отмечать достижения в области образования в сфере окружающей среды, принимаются до конца мая.

Министерство окружающей среды уже седьмой год проводит конкурс "Keskkonnakäpp", чтобы отметить дружелюбную к окружающей среде деятельность в области образования.

В прежние годы школы и детсады Ида-Вирумаа нередко удостаивались признания. Например, в прошлом году 1b класс Ярвеской гимназии Кохтла-Ярве и кохтла-ярвеский детсад "Tuhkatriinu" были отмечены за вторичное использование старых вещей; годом раньше Иллукаская школа была отмечена за выращивание тыкв для слонов из зоопарка, а силламяэский детсад "Päikseke" - за центр песка, воды и развития.

В этом году среди номинантов конкурса "Keskkonnakäpp" наш уезд представлен двумя гимназиями и тремя детсадами. 

Йыхвиская гимназия постарается получить титул за зеленое мышление: в ходе проводимой уже четвертый год кампании тут собирают упаковку от свечек, макулатуру, батарейки и тару с залоговой отметкой.

Учащиеся нарвской Кесклиннаской гимназии активно участвуют в интерактивных программах образования в сфере окружающей среды. 

Кохтла-ярвеский детсад "Tareke" настолько сосредоточен на природе, что участвует аж в четырех начинаниях. В рамках проекта вторичного использования отходов мастерили, например, музыкальные инструменты из пластиковых бутылок; ближе знакомясь с деревьями, учились понимать важность леса; изучали воду от капли до круговорота воды; заглядывая дальше, узнавали о находящихся под угрозой животных мира. 

В категории "учитель" на титул номинированы два учителя силламяэского детсада "Päikseke" (знакомство с мусорным хозяйством) и шесть учителей кохтла-ярвеского детсада "Punamütsike" (более близкое ознакомление с землей - от изучения почвы с помощью лупы до выращивания растений из семян). 

Народное голосование конкурса "Keskkonnakäpp" началось вчера и продлится до конца месяца. Голосовать можно по адресу: https://keskkonnatunnustused.ee/et/keskkonnakapp/kandidaadid-2020.

Победители определятся на первой неделе июня.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ