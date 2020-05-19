Ср, 20.05.2020
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Проект инвестиции в Йыхвиский центр опеки отозвали

Артур Сепперн был вынужден отозвать проект, который предусматривал передачу центра опеки частному капиталу.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Центрист Артур Сепперн, который в конце апреля представил волостному собранию проект решения о передаче Йыхвиского центра опеки в распоряжение частного инвестора, который должен был бы инвестировать в здание, отозвал проект.

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Представленный Сепперном проект решения волостного собрания предусматривал, что волостное собрание в порядке принятия решения передаст центр опеки на Кааре, 3 предпринимателю с обязательством инвестировать в центр в течение определенного времени конкретную сумму. В проекте не указывалось ни имя инвестора, ни размер инвестиции, ни срок, на который учреждение вместе со всеми обязательствами, касающимися социальных услуг, передадут инвестору.

Артур Сепперн объяснил свои намерения тем, что в начале марта Спасательный департамент провел очередную проверку в центре опеки, по итогам которой сделал предписание относительно отсутствия запасного выхода в крыле для лежачих подопечных и необходимости его строительства.

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