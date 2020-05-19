Проект инвестиции в Йыхвиский центр опеки отозвали

Представленный Сепперном проект решения волостного собрания предусматривал, что волостное собрание в порядке принятия решения передаст центр опеки на Кааре, 3 предпринимателю с обязательством инвестировать в центр в течение определенного времени конкретную сумму. В проекте не указывалось ни имя инвестора, ни размер инвестиции, ни срок, на который учреждение вместе со всеми обязательствами, касающимися социальных услуг, передадут инвестору.