Йоханнес Винд: Почему мы опять изучаем фосфорит?

Планируется пробурить 16 скважин, кроме того, составляется ходатайство о разрешении на исследования для бурения еще примерно в 14 местах. Планируемые исследовательские работы преследуют три главные цели: во-первых, проверить данные прежних исследований, во-вторых, выполнить предварительную работу для отражения исследовательских данных советских времен и информации, полученной при изучении новых кернов, в соответствии с международно признанными исследовательскими стандартами, в-третьих, собрать информацию о наличии редкоземельных и рассеянных металлов в фосфорите и в горной породе его вскрыши.

В 1950-1980-х годах в северной Эстонии проводились масштабные исследования фосфорита, в ходе которых были определены Раквереское, Тоолсеское и Азериское месторождения фосфорита. Тогда пробурили в общем более 2000 скважин и относительно всех них в геологическом фонде сохранились письменные данные исследований, правда, ограничивающиеся в основном определением толщины фосфоритного пласта в кернах, а также представлением результатов геохимических анализов на содержание таких представляющих интерес с точки зрения производства удобрений химэлементов, как фосфор, железо и магний.

Предваряя вопрос, почему для проверки результатов прежних исследований не используют старые образцы породы, следует вновь отметить тот факт, что срезы содержащих фосфорит кернов просто не сохранились. Важным аспектом с точки зрения использования находящихся в хранилищах пород является и то, что со временем меняются свойства этих материалов: некоторые минералы крошатся и рекристаллизуются, то есть их нельзя использовать при исследованиях.

Старые фосфоритные штольни Юлгасе. ФОТО: Wikipedia.org

Относительно прежних исследований фосфорита важно отметить, что параллельно геологическим работам проводились масштабные технологические опыты по производству фосфорной кислоты, для которых использовали весь образец, извлеченный из фосфоритного пласта. Содержащие граптолитовый аргиллит керны в хранилищах остались, но они были получены в основном в северо-западной Эстонии. По возможности ЭГС использовала при исследованиях старые керны, и мы считаем их важным основным материалом и для дальнейших исследований, но в первую очередь - при изучении проявлений других полезных ископаемых.

Планируется пробурить 16 скважин, кроме того, составляется ходатайство о разрешении на исследования для бурения еще примерно в 14 местах.

Советская исследовательская база данных, опирающаяся на полученный из многочисленных скважин материал, стала бы в отдаленном плане основой для создания соответствующих современным исследовательским стандартам пространственных моделей распространения фосфорита и его геохимических характеристик. Однако перед этим надо выполнить проверку достоверности геолого-геохимической базы данных советского времени, пробурив определенное количество, так сказать, скважин-дублеров, которые располагались бы по соседству с прежними буровыми скважинами.