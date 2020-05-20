Променад в Ахтме построит "Jõhvi KEK"

Нынешним летом предстоят самые масштабные работы в ахтмеских велопешеходных зонах, которые производились за последние десятилетия. Дорожным строителям нужно построить или реконструировать около шести километров дорожек - новый проект захватывает обновление променада в центре микрорайона Ахтме; строительство дорожек в Малеваском парке, велопешеходную дорогу от границы Йыхвиского микрорайона до улицы Алтсерва и полностью улицу Алтсерва до Ахтмеского шоссе.

- Если возражений по поводу проведения конкурса или по каким-то другим причинам в течение двух недель не поступит, город подпишет договор с "Jõhvi KEK" и работы начнутся уже в начале лета, - заметил вице-мэр Виталий Бородин. - Планируется, что строительство дорожек должно завершиться в течение 20 месяцев, но мы надеемся, что улучшение условий для передвижения ахтмесцы почувствуют уже в этом году.