Ида-вируский предприниматель удостоился знака отличия за восстановление пойменных лугов

Игорь Гулов уже около десяти лет действует на старых пойменных лугах заповедника Струги на основе договора аренды с Центром управления гослесами (RMK).

- Не из-за какого-то признания или денег; это мои родные края и я хочу сделать их красивее, - сказал он.

Три года назад Гулов рассказывал, что в советское время на этих лугах пасли коров и заготавливали сено. Когда животноводство тут заглохло, луга начали зарастать кустарником и характерные для пойменных лугов виды исчезли.

- Мы начали вручную убирать заросли. Для влажной земли приобрели спецтехнику, широкую косилку и фрезерную машину на гусеницах, искали возможности, что делать с выкошенной массой - и чем вообще можно будет заниматься там в дальнейшем. Мыслей было много, но заповедник налагает некоторые ограничения, так что из этих идей толку не вышло.

Однако толк вышел из созданного три года назад Гуловым и крупнейшим ида-вируским сельхозпроизводителем Михкелем Олтом НКО "Struugade Hooldus"; в результате их сотрудничества на восстановленных пойменных лугах уже два лета пасется мясной крупный рогатый скот.

- Игорь Гулов - один из тех, кто очень хорошо ухаживает за полуприродными симбиозами, - сказала руководитель бюро ухода за землей Департамента окружающей среды Кайди Силм, которая и предложила кандидатуру Гулова Министерству окружающей среды. - Гулов очень основательно ухаживает за пойменными лугами в этом регионе, он очень деловитый и предприимчивый, организовал там также выпас животных. Он и выделился своей предприимчивостью. И, конечно, в восточном регионе комплекс пойменных покосов Струги является очень красивой ландшафтной жемчужиной, которую тоже стоит выделять.

Сейчас коровы пасутся на восстановленных лугах площадью около двухсот гектаров. Восстановления ждут еще около трехсот гектаров, но это можно будет сделать постепенно - по мере того, как RMK будет находить деньги.

- Передвигаться в этих местах теперь уже намного проще, RMK построил дополнительную дорогу и новый большой мост, чтобы попасть на каролиский луг, - рад Гулов. - Мы и планировали начать восстановление на острове Кароли, но нынче до этого руки не дойдут, в бюджете RMK нет на это денег.

Гулов подтвердил, что коровам пока еще вполне хватает восстановленной территории. Однако стадо потихоньку растет и в будущем увеличиться должно также пастбище.

О награждении знаком природоохраны Гулов сказал, что это стало хорошей и большой новостью.

- Я даже никогда не думал, что за эту работу может последовать какое-то признание. Но, конечно, мне приятно, что и другие считают эту работу важной.