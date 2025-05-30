Налоговики начали проверять сезонные рабочие места

Налогово-таможенный департамент (НТД) оповестил о том, что приступает к проверке лиц, предлагающих сезонные работы.
Считается, что лучшее для найма на сезонные работы время приходится на конец весны и начало лета. В данной связи НТД желает убедиться, что все сезонные работники зарегистрированы и получают честную заработную плату. Инспекторы по всей Эстонии начали проверять тех, кто предлагают сезонные работы. Например, на мероприятиях на открытом воздухе, фестивалях еды, а также в тех секторах, где сезонная работа предлагается чаще и больше всего.
Ведущий специалист отдела подоходного налога Ауне Мария Марьяпуу напоминает лицам, предлагающим сезонные работы, что все их работники заслуживают честной заработной платы, с которой уплачиваются налоги.
- Верный налоговый учет гарантирует защиту прав работника и дает ему уверенность в будущем. Выплата заработной платы в конвертах полностью или частично (как наличными, так и на банковский счет) лишает работника прав и льгот, которые он заслужил. Случаи выплат зарплат в конвертах и проблемы неофициальных подработок находятся под пристальным вниманием НТД в период сезонных работ, прежде всего, для защиты самих же работников, - сказала Марьяпуу.
В начале сезонной работы порой предлагается возможность поработать "бесплатный пробный день". Такое предложение является невыгодным для работника и запрещенным для работодателя.
- Как только вы начинаете работать на кого-то, например, обслуживать клиентов или раскладывать товары по полкам, то это уже считается работой, за выполнение которой необходимо получать оплату, - напомнила Марьяпуу.
Она уточнила, что услуга по выполнению пробной работы предоставляется только посредством Кассы по безработице и длится один день; именно такая форма является законной возможностью для ознакомления соискателя с предлагаемой новой работой.
НТД рекомендует сезонным работникам убедиться в том, что выполнение ими работы зарегистрировано в регистре трудовых отношений.
- Это можно легко проверить в среде электронных услуг e-MTA, выбрав раздел "Моя трудовая занятость". Вы увидите в открывшемся окне свои данные о действующем месте работы. При нажатии на номер конкретной записи открывается окно, в котором можно проверить все данные, связанные с этим рабочим местом - начало работы, ее разновидность, ставка рабочего времени, должность, адрес и так далее. Важно перепроверить, чтобы данные, отображаемые в окне, соответствовали действительности. Если это не так, то смело скажите об этом своему работодателю, который может исправить данные, - рассказала Ауне Мария Марьяпуу