Налоговики начали проверять сезонные рабочие места

Считается, что лучшее для найма на сезонные работы время приходится на конец весны и начало лета. В данной связи НТД желает убедиться, что все сезонные работники зарегистрированы и получают честную заработную плату. Инспекторы по всей Эстонии начали проверять тех, кто предлагают сезонные работы. Например, на мероприятиях на открытом воздухе, фестивалях еды, а также в тех секторах, где сезонная работа предлагается чаще и больше всего.

Ведущий специалист отдела подоходного налога Ауне Мария Марьяпуу напоминает лицам, предлагающим сезонные работы, что все их работники заслуживают честной заработной платы, с которой уплачиваются налоги.

- Верный налоговый учет гарантирует защиту прав работника и дает ему уверенность в будущем. Выплата заработной платы в конвертах полностью или частично (как наличными, так и на банковский счет) лишает работника прав и льгот, которые он заслужил. Случаи выплат зарплат в конвертах и проблемы неофициальных подработок находятся под пристальным вниманием НТД в период сезонных работ, прежде всего, для защиты самих же работников, - сказала Марьяпуу.

В начале сезонной работы порой предлагается возможность поработать "бесплатный пробный день". Такое предложение является невыгодным для работника и запрещенным для работодателя.