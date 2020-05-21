Чт, 21.05.2020
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В Йыхви строительные работы на променаде и в парке выходят на финишную прямую

Большая часть дорожек в Йыхвиском парке получили новое асфальтовое покрытие, а камнем выложены две площадки - перед певческой сценой и расположенная вблизи концертного дома площадка с фонтаном.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Прошлогодний вексель, выданный волостным старейшиной Максом Кауром, заверявший, что жительницы Йыхви вот-вот, стуча каблучками, смогут ходить в концертный дом по новой дорожке, выкуплен будет с полуторагодовым опозданием: строительство променада и музыкальной площади только сейчас выходит на финишную прямую.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- Они железно будут в порядке до Яанова дня. На этот счет моя душа вполне спокойна, - заверил специалист волостного управления по хозяйству Айво Тамм касательно начатого еще летом 2018 года строительства дополнительного участка променада и музыкальной площади, а также развернувшейся прошлым летом реновации пешеходных дорожек и системы освещения в парке.

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