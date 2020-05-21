В Йыхви строительные работы на променаде и в парке выходят на финишную прямую

- Они железно будут в порядке до Яанова дня. На этот счет моя душа вполне спокойна, - заверил специалист волостного управления по хозяйству Айво Тамм касательно начатого еще летом 2018 года строительства дополнительного участка променада и музыкальной площади, а также развернувшейся прошлым летом реновации пешеходных дорожек и системы освещения в парке.