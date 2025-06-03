В Ида-Вирумаа запрещен лов салаки

По словам Сигмара Суу, руководителя отдела политики рыболовства, квота на салаку в этом году значительно выше, чем раньше, что также привело к более продолжительному рыболовному сезону.

Согласно постановлению правительства республики, в Балтийском море в регионе в этом году на основании рыболовного разрешения рыбака можно выловить 1069,62 тонны салаки. При достижении 769,62 тонны этого объема в Харьюмаа можно выловить 40 тонн салаки индивидуально, в Хийумаа — 15 тонн, в Сааремаа — 20 тонн, в Ляэнемаа — 85 тонн, в Ляэне-Вирумаа — 10 тонн и в Ида-Вирумаа — 130 тонн. Совместная квота уездов уже исчерпана. Индивидуальная квота на вылов Ида-Вирумаа также исчерпана, поэтому ловля салаки в этом уезде должна быть прекращена.