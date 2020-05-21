Чт, 21.05.2020
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За время чрезвычайного положения в Кохтла-Ярвеском спортцентре ушел годовой запас санитайзеров

Михаил Кастрицкий уверяет, что хотя сейчас дезинфицирующих средств в спортцентре достаточно, будут закупать еще.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

С начала недели вновь распахнули двери ледовый и Ахтмеский спортхоллы, провели первые тренировки в залах Дома спорта в Ярвеской части. В четверг встретят пловцов в бассейне. Руководитель Кохтла-Ярвеского спортцентра Михаил Кастрицкий констатирует, что после двухмесячного перерыва чувствуется, что горожане соскучились, но реалии заставляют придерживаться ограничений: до конца мая продолжает действовать правило 2+2 и занятия в залах могут посещать не более десяти человек одновременно.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Спортсмены и группы оздоровительного спорта потихоньку возвращаются в залы, но, как уверяет руководитель Кохтла-Ярвеского спортцентра Михаил Кастрицкий, процесс проходит постепенно. 

- Маленьких детей на тренировки многие тренеры пока не приглашают, потому что и не все родители готовы, и мы все привыкаем к новым реалиям жизни - пока еще действуют ограничения: 2+2 и занятия внутри помещений могут посещать не более десяти человек одновременно. Принимаются также дополнительные меры по дезинфекции помещений и тренажеров. В связи с новыми правилами возникает много вопросов, телефон за день дважды заряжал... Но все приводим в порядок, и, несомненно, очень скоро спортивная жизнь города войдет в привычный ритм. 

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