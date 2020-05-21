За время чрезвычайного положения в Кохтла-Ярвеском спортцентре ушел годовой запас санитайзеров

- Маленьких детей на тренировки многие тренеры пока не приглашают, потому что и не все родители готовы, и мы все привыкаем к новым реалиям жизни - пока еще действуют ограничения: 2+2 и занятия внутри помещений могут посещать не более десяти человек одновременно. Принимаются также дополнительные меры по дезинфекции помещений и тренажеров. В связи с новыми правилами возникает много вопросов, телефон за день дважды заряжал... Но все приводим в порядок, и, несомненно, очень скоро спортивная жизнь города войдет в привычный ритм.