За время чрезвычайного положения в Кохтла-Ярвеском спортцентре ушел годовой запас санитайзеров

С начала недели вновь распахнули двери ледовый и Ахтмеский спортхоллы, провели первые тренировки в залах Дома спорта в Ярвеской части. В четверг встретят пловцов в бассейне. Руководитель Кохтла-Ярвеского спортцентра Михаил Кастрицкий констатирует, что после двухмесячного перерыва чувствуется, что горожане соскучились, но реалии заставляют придерживаться ограничений: до конца мая продолжает действовать правило 2+2 и занятия в залах могут посещать не более десяти человек одновременно.
Спортсмены и группы оздоровительного спорта потихоньку возвращаются в залы, но, как уверяет руководитель Кохтла-Ярвеского спортцентра Михаил Кастрицкий, процесс проходит постепенно.