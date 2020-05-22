Арво Аллер: Как производители продуктов питания преодолеют кризис

Ответственное поведение каждого из нас помогло довольно успешно справиться со вспышкой вируса. Благодаря этому мы смогли начать ослаблять ограничения, чтобы постепенно вернуться к обычной жизни. В процессе принятия всех решений мы руководствовались рекомендациями ученых и экспертов.

Введение ограничений означало для ряда секторов и предприятий исчезновение доходов и денежного потока. На этом этапе пришлось сосредоточиться в первую очередь на том, как обеспечить функционирование экономики в условиях ограничений, а также ликвидность предприятий и сохранение рабочих мест.

Влияние на экономику очень разнопланово, мы не можем нарисовать одну кривую экономического цикла и на ее основании спрогнозировать, когда экономика может восстановиться. На разные секторы кризис повлиял по-разному. Предприниматели в области сельского туризма и сектор HoReCa (сектор питания и размещения. - Ред.), а также малые переработчики, использовавшие их в качестве основного канала сбыта, испытывают затруднения уже сейчас. Влияние на пищевую промышленность, сельское хозяйство, рыболовство и лесоводство только начинает проявляться в более полной мере в виде изменений в цепочках поставок и уменьшения спроса на экспортных рынках.

Наше правительство отреагировало быстро, предложив предприятиям и людям поддержку для адаптации. Обеспечить материальное благополучие людей помогают выплачиваемые через кассу по безработице компенсации заработной платы и прочие меры рынка труда. Жизнеспособность и ликвидность предприятий обеспечивают кредиты и поручительство по кредитам, предоставляемые через "KredEx" и Фонд развития сельской жизни (MES). Вдобавок временно снижены ставки акцизов на некоторые виды топлива (в т.ч. дизельное топливо со специальной маркировкой) и электроэнергию.

Из пакета мер в связи с распространением COVID-19 правительство через МЕS направило на финансирование агроэкономики 200 миллионов евро. Сейчас мы можем сказать, что сделаны все приготовления для того, чтобы столкнувшиеся с трудностями сельские предприниматели получили помощь в рамках финансовых мер. Для этого нужно обратиться в MES, и вместе с фондом для предпринимателя найдут наиболее подходящее решение.

Через MES возможно получить поручительство как по уже взятым, так и по новым кредитам, кредиты на оборотный капитал и инвестиционные кредиты, рефинансировать кредиты и осуществить сделки капитального лизинга сельхозземли. Суммы кредита и поручительства достигают пяти миллионов евро, они предоставляются на срок до шести лет по ставке от 1%. При возникновении трудностей предприниматели также могут взять кредитный отпуск.

Чрезвычайное положение заставило нас всех задуматься о том, откуда берется наша еда и насколько важно отечественное производство продуктов питания.

Я верю, что благодаря предназначенным для сельских предпринимателей мерам в связи с COVID-19 мы готовы к этому кризису лучше, чем к какому-либо из предыдущих кризисов. Эти меры позволят нам помочь сельским предпринимателям справиться с трудностями и обеспечить сохранение нашего пищевого производства и в будущем.