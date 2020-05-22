Арво Аллер: Как производители продуктов питания преодолеют кризис

В конце апреля правительство приняло стратегию выхода из ситуации, вызванной распространением COVID-19. Цель стратегии - чтобы наше общество вышло из чрезвычайного положения более сильным и сплоченным. Кризис в сфере здравоохранения, влияние которого распространяется на экономику и все области жизни, затронул каждого. Мы выйдем из него, если будет обеспечено здоровье людей, их материальное благополучие и возвращение к обычной жизни, функционирование общества и государства, а также выживание и конкурентоспособность наших предприятий.
Ответственное поведение каждого из нас помогло довольно успешно справиться со вспышкой вируса. Благодаря этому мы смогли начать ослаблять ограничения, чтобы постепенно вернуться к обычной жизни. В процессе принятия всех решений мы руководствовались рекомендациями ученых и экспертов.
Введение ограничений означало для ряда секторов и предприятий исчезновение доходов и денежного потока. На этом этапе пришлось сосредоточиться в первую очередь на том, как обеспечить функционирование экономики в условиях ограничений, а также ликвидность предприятий и сохранение рабочих мест.
Влияние на экономику очень разнопланово, мы не можем нарисовать одну кривую экономического цикла и на ее основании спрогнозировать, когда экономика может восстановиться. На разные секторы кризис повлиял по-разному. Предприниматели в области сельского туризма и сектор HoReCa (сектор питания и размещения. - Ред.), а также малые переработчики, использовавшие их в качестве основного канала сбыта, испытывают затруднения уже сейчас. Влияние на пищевую промышленность, сельское хозяйство, рыболовство и лесоводство только начинает проявляться в более полной мере в виде изменений в цепочках поставок и уменьшения спроса на экспортных рынках.
Наше правительство отреагировало быстро, предложив предприятиям и людям поддержку для адаптации. Обеспечить материальное благополучие людей помогают выплачиваемые через кассу по безработице компенсации заработной платы и прочие меры рынка труда. Жизнеспособность и ликвидность предприятий обеспечивают кредиты и поручительство по кредитам, предоставляемые через "KredEx" и Фонд развития сельской жизни (MES). Вдобавок временно снижены ставки акцизов на некоторые виды топлива (в т.ч. дизельное топливо со специальной маркировкой) и электроэнергию.
Из пакета мер в связи с распространением COVID-19 правительство через МЕS направило на финансирование агроэкономики 200 миллионов евро. Сейчас мы можем сказать, что сделаны все приготовления для того, чтобы столкнувшиеся с трудностями сельские предприниматели получили помощь в рамках финансовых мер. Для этого нужно обратиться в MES, и вместе с фондом для предпринимателя найдут наиболее подходящее решение.
Через MES возможно получить поручительство как по уже взятым, так и по новым кредитам, кредиты на оборотный капитал и инвестиционные кредиты, рефинансировать кредиты и осуществить сделки капитального лизинга сельхозземли. Суммы кредита и поручительства достигают пяти миллионов евро, они предоставляются на срок до шести лет по ставке от 1%. При возникновении трудностей предприниматели также могут взять кредитный отпуск.
Чрезвычайное положение заставило нас всех задуматься о том, откуда берется наша еда и насколько важно отечественное производство продуктов питания.
Я верю, что благодаря предназначенным для сельских предпринимателей мерам в связи с COVID-19 мы готовы к этому кризису лучше, чем к какому-либо из предыдущих кризисов. Эти меры позволят нам помочь сельским предпринимателям справиться с трудностями и обеспечить сохранение нашего пищевого производства и в будущем.
Как потребители мы часто считаем еду чем-то само собой разумеющимся. Чрезвычайное положение заставило нас всех задуматься о том, откуда берется наша еда и насколько важно отечественное производство продуктов питания. Один из уроков этой ситуации заключается в том, что мы должны быть способны самостоятельно обеспечить себя продовольствием.
Наши земледельцы выполняют очень важную работу, в результате которой еда оказывается на нашем столе. Мы в состоянии обеспечить себя молоком, зерновыми и рыбой, для достижения самообеспеченности по некоторым другим видам продовольствия еще нужно в большей или меньшей степени поработать. Мы можем все вместе признать ценность работы земледельцев, отдавая предпочтение именно отечественной продукции. Тем самым мы поддержим наших земледельцев и обеспечим сохранение отечественного производства продуктов питания.
Хотя число людей, занятых в производстве продуктов, в результате развития технологий неуклонно сокращается, в пищевой промышленности никогда нельзя будет обойтись без человека. В прошлом году в сельском хозяйстве, рыболовстве и на предприятиях пищевой промышленности было занято свыше 29000 человек. Для сельского хозяйства характерна сезонность, и в сезонных работах мы активно задействуем иностранную рабочую силу - в прошлом году в наше пищевое производство внесли свой вклад более 5000 иностранных рабочих.
Хотя коронавирусный кризис привлек повышенное внимание к этой проблеме, нехватка рабочей силы в секторе производства продуктов питания существует уже много лет. Как министр я понимаю, что она требует как краткосрочного, так и долгосрочного решения. Поэтому, не забывая о краткосрочной перспективе, я стараюсь поддерживать дискуссию на тему решений, которые могли бы помочь сектору в долгосрочной перспективе. Будь то привлечение абитуриентов и студентов, пособие на выплату зарплаты или увеличение продолжительности временных подработок в сельскохозяйственном секторе.
Правительство на короткое время продлило возможность работы в секторе находящихся в стране иностранцев. Когда чрезвычайная ситуация закончится, мы вернемся к нормам обычной жизни. Вместе с тем нужно учитывать, что пройдет еще некоторое время, прежде чем границы государств откроются и перемещение людей восстановится в привычном нам виде.
Крестьянская мудрость эстонского народа помогла пройти пик кризиса в здравоохранении, и это позволило нам предпринять шаги по возвращению к нормальной жизни. Однако пройдет еще некоторое время, прежде чем наша экономика восстановится.
Трудные времена переживут в первую очередь способные к адаптации предприятия, которые сумеют внедрить устойчивые бизнес-модели. В должности министра я общался со множеством предприятий, и это дало уверенность, что наши производители продуктов питания способны к адаптации и найдут гибкие решения как для проблемы рабочей силы, так и для других проблем. Это дает основание оптимистично считать, что наше производство продуктов стоит на крепком фундаменте. Мы как потребители вносим свой вклад в то, чтобы заложенный фундамент оставался таким же крепким и чтобы мы были готовы обеспечивать себя продовольствием и в будущем.
Арво Аллер - бывший исполнительный директор Ида-Вирумааского союза хуторян.