Анвар Самост: Каждому финну по два билета - до Таллинна и обратно

Конечно, пока рано говорить, что вызванный вспышкой коронавируса экономический кризис окажется кратковременным или ограничится некоторыми секторами экономики.

Во-первых, мы по-прежнему мало знаем об этом вирусе и, следовательно, не умеем ни в малейшей степени прогнозировать дальнейшее распространение инфекции. Как те, кто уверенно предрекает вторую волну, так и те, кто ждет, что новый коронавирус сам заглохнет и исчезнет подобно свиному гриппу десятилетней давности, просто предполагают что-то - не более того.

Во-вторых, состояние мировой экономики еще со времен большого кризиса 2009 года довольно хрупкое, и достаточно одного неожиданного события вдобавок к вирусу, чтобы кризис усилился или принял новые направление и масштабы. Особенно сложно придется стоявшим несколько месяцев из-за коронавируса экономикам таких европейских стран, как Италия, Испания и Франция.

Но все же есть некоторые признаки как в Эстонии и по соседству с нами, так и в более широком мире, допускающие при желании такое толкование, что V-образный кризис вполне вероятен. Другими словами, после резкого падения может последовать быстрое восстановление.

Если проанализировать политико-экономическую реакцию западных стран, то меры предпринимались ими в основном с той предпосылкой, что падение не будет устойчивым. Введенные в Эстонии пособия на выплату зарплат и вспомогательные кредиты тоже опираются на надежду, что оказавшийся под ударом сектор обслуживания сможет несколько месяцев продержаться благодаря этим поддержкам и поэтому его восстановление слишком трудным не будет. Если дело пойдет по-другому, то, разумеется, придется принимать более масштабные и долгосрочные решения.

Туризм, особенно из Финляндии, имеет для экономики Эстонии очень большое как непосредственное, так и косвенное значение. При восстановлении после предыдущего экономического кризиса значительную роль сыграло то обстоятельство, что финны - и в меньшей степени другие соседи - тоже отменили, испытывая трудности, далекие и дорогие поездки на отдых и заменили их более короткими, но частыми поездками в Эстонию, прежде всего в Таллинн. А о роли финских туристов при подъеме эстонской экономики в начале 1990-х годов еще раз напоминать даже не стоит.

То есть всячески разумно, что правительство Эстонии дает крупнейшему перевозчику на судоходной линии Таллинн - Хельсинки фирме "Tallink" такой кредит для поддержания ликвидности, который ей требуется, вплоть до приобретения доли. Если движение туристов между Финляндией и Эстонией вновь разрешат, как предполагается, в середине июня, то у желающих путешествовать будет на чем плавать.

Вероятно, эстонцы тоже переживут, что им придется платить за билет, плавая на кораблях "Tallink", а финнам - нет.