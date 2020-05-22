Силламяэский городской музей открыли, но экскурсий нет

Популярный музей в городе свежих морских ветров вновь открыл двери для посетителей, но действуют ограничения - с соблюдением правил гигиены и формулы 2+2, причем в зале могут находиться одновременно не более пяти человек.
Сотрудник музея Елена Антушева сказала, что экскурсии пока не проводятся, но по-прежнему можно заказать музейные уроки онлайн, которые проводит Ирина Замарина.
Во время карантина здесь была открыта виртуальная выставка кукол (https://sillamae-muuseum.ee/ru/exposition/muuseumi-nukkude-virtuaalne-elu), которая продолжается.
На этой неделе музей запускает поисковую игру "Герой нашего города". Одновременно можно играть небольшой группой, но с условием, что каждый участник действует отдельно со своим телефоном, соблюдая дистанцию два метра.