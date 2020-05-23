Каарел Пюрг: Пеэтеры-большие сделали из Ида-Вирумаа Пеэтера-маленького

Написать эту статью подтолкнуло решение правительства поддержать во время нынешнего кризиса одним миллионом евро ида-вируский турсектор, от которого, однако, тут же отказались после воплей мэров Тарту, Пярну и Хаапсалу.
Премьер-министр Юри Ратас в последние месяцы неоднократно подчеркивал, что именно Ида-Вирумаа сильно пострадал от этого кризиса и уровень безработицы здесь тоже значительно выше, чем в любом другом уезде.
Я посчитал выделение дополнительного миллиона здешним турпредприятиям всячески обоснованным и справедливым. Реакции долго ждать не пришлось: раздались страшные вопли. Почему Ида-Вирумаа? Всем поровну! В результате этого, очевидно, скоординированного, дерзкого, если не сказать наглого демарша обещанный нашим турдеятелям миллион просто испарился! Скажу честно: стало стыдно!
Поневоле вспомнилась сказка о большом и маленьком Пеэтерах, в которой герои сначала съедали припасы маленького Пеэтера, а потом каждому приходилось приниматься за свои. Если подробнее, то когда Ида-Вирумаа десятки лет напрягался, чтобы производить столь необходимую для экономического развития Эстонии дешевую электроэнергию, то из налогов на загрязнение сюда возвращалась лишь малая часть. А другие уезды смогли за счет уплаченных здешними сланцевыми предприятиями налогов активно развивать свою среду обитания.
В результате этого, очевидно, скоординированного, дерзкого, если не сказать наглого демарша обещанный нашим турдеятелям миллион просто испарился! Скажу честно: стало стыдно!
Например, велодороги были построены в остальной Эстонии вокруг как крупных, так и мелких населенных пунктов уже давно, а до нас сюда, в Ида-Вирумаа, они дошли на 10-15 лет позже.
В марте по телеканалам соседней России целую неделю непрерывно говорилось, что у нас тут в Эстонии одни из самых мизерных в Евросоюзе пенсий. Ничего нового они нам не открыли, усмешку вызывал только тот факт, что, видно, из скромности они ни разу не упомянули, что их пенсии еще более убогие!
В то время, когда коронавирус уже вовсю гулял по Европе, добравшись и до Эстонии, по тем же медиаканалам не успевали хвалиться, что их страну сия чаша наверняка минует (видно, они особенные) и они готовы помочь сразу всем страждущим. Как бы там ни было с этой помощью, но на сегодня распространение вируса расставило многие вещи таким образом, что в контексте коронавируса вообще нужно еще поискать в мире худшее место, чем соседняя страна.
Пожилые люди Ида-Вирумаа вовсе не злорадствуют по этому поводу, а от всей души хотят, чтобы и по ту сторону границы эту страшную хворь взяли в конце концов под контроль. Их и впредь будут ждать здесь, как здоровых туристов и добрых соседей. Но ясно, что на наши местные турпредприятия ситуация в России влияет сильно, ведь, очевидно, на россиян как клиентов рассчитывать можно будет не скоро. Это тоже одна из причин, почему ида-вирускому туризму необходима дополнительная поддержка государства.
Наши пожилые люди, будучи патриотами уезда, с большой долей вероятности останутся верны Ида-Вирумаа до самой смерти. Они не испытывают чувства горечи и безропотно выполняют требования чрезвычайного положения.
Члены объединения пенсионеров уверены, что в нынешней тяжелой ситуации мы, очевидно, и являемся в Эстонии наиболее привилегированными людьми, имеющими надежный и гарантированный доход в виде пенсии, которая, правда, скромная, но в то же время крайне маловероятно, что ее уменьшат или можно остаться вообще без нее.
Мы благодарны также самоуправлениям, по мере сил помогающим нам, не говоря уж о детях, родственниках и добрых знакомых. Мы справимся.
Однако у других людей вокруг нас причин для тревоги хватает. Очень многие люди трудоспособного возраста уже потеряли работу. Да и большая часть представителей областей, которые еще держатся на плаву благодаря государственной помощи, видят будущее в особенно темных красках.
Экономический кризис и все ему сопутствующее останутся непредсказуемыми на годы, а неизвестность и неуверенность угнетают. Удастся ли и завтра выполнять свои обязательства перед государством и банками, оплачивать коммунальные счета, кормить свою семью, учить своих детей и т.д.?
Коронавирус на месяцы лишил нас возможности вместе проводить время, а поскольку мужчины, согласно статистике, живут примерно на десять лет меньше женщин, то нехватка общения и стала для пожилых людей общей большой проблемой. Сейчас ее помогают сгладить весенне-садовые работы, прогулки, долгие телефонные разговоры с родными, друзьями и знакомыми.
Мы надеемся, что этот кошмар когда-то закончится и мы сможем вернуться к прежнему образу жизни, не теряя, конечно, бдительности, ведь нельзя исключить вероятность возвращения болезни. Я волнуюсь, удастся ли нам 14 октября в очередной раз вместе отметить в Йыхвиском концертном доме День пожилых людей. Однако поживем - увидим, и будем надеяться на лучшее!