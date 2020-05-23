Сб, 23.05.2020
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Центристская партия хочет снять Макса Каура с должности старейшины Йыхвиской волости

Если Макс Каур (на первом плане) потеряет место волостного старейшины, то должностей автоматически лишатся также помощники старейшины Наталия Абель и Алексей Наумкин.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Входящая в йыхвиский властный союз Центристская партия намерена в ближайшее время отстранить от должности волостного старейшину Макса Каура, сочтя, что он не сумел заставить волостное управление работать эффективно и не контролирует деятельность членов волостного управления. Новый кандидат на пост старейшины - Артур Сепперн.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

На прошлой неделе руководитель центристской фракции Йыхвиского волостного собрания Артур Сепперн собрал членов фракции, чтобы обсудить предложение о замене волостного старейшины, и, по словам Сепперна, все члены фракции были согласны с отстранением старейшины от должности.

Кауру предложили уйти 

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