Центристская партия хочет снять Макса Каура с должности старейшины Йыхвиской волости

Входящая в йыхвиский властный союз Центристская партия намерена в ближайшее время отстранить от должности волостного старейшину Макса Каура, сочтя, что он не сумел заставить волостное управление работать эффективно и не контролирует деятельность членов волостного управления. Новый кандидат на пост старейшины - Артур Сепперн.
На прошлой неделе руководитель центристской фракции Йыхвиского волостного собрания Артур Сепперн собрал членов фракции, чтобы обсудить предложение о замене волостного старейшины, и, по словам Сепперна, все члены фракции были согласны с отстранением старейшины от должности.