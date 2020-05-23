Центристская партия хочет снять Макса Каура с должности старейшины Йыхвиской волости

Если Макс Каур (на первом плане) потеряет место волостного старейшины, то должностей автоматически лишатся также помощники старейшины Наталия Абель и Алексей Наумкин.

Входящая в йыхвиский властный союз Центристская партия намерена в ближайшее время отстранить от должности волостного старейшину Макса Каура, сочтя, что он не сумел заставить волостное управление работать эффективно и не контролирует деятельность членов волостного управления. Новый кандидат на пост старейшины - Артур Сепперн.