На собрание квартирного товарищества вызывали полицию

Обычно собрания, где утверждаются отчет о работе за предыдущий год и план на новый, квартирные товарищества проводят весной. Но сейчас из-за коронавируса сделать это в многоквартирном доме непросто, и правление стоит перед выбором - проводить теперь или отложить до лучших времен.

- Но надо же как-то дальше работать, делать то, что возможно с наступлением летнего периода, а для утверждения расходов нужно решение собрания, поэтому мы решили его не откладывать, - говорит руководитель нескольких КТ Кохтла-Ярве Раиса Варес. - Проводим на улице, в подвальном помещении дома. Соблюдать действующие требования помогает то, что нашим уставом предусмотрена возможность принять решение при присутствии 30 процентов собственников квартир.

ОТКРЫТЫЕ СОБРАНИЯ С 18 мая 2020 года разрешено проведение открытых собраний при условии, что организатор собрания обеспечит соблюдение следующих требований: а) требование 2+2 (не более двух человек рядом, с остальными людьми дистанция не менее двух метров); б) заполняемость в помещении не выше 50% от нормы, но не более 10 человек; в) на улице собрания не более 100 человек. С 1 июня 2020 года разрешено проведение открытых собраний при условии, что организатор собрания обеспечивает выполнение следующих требований: а) требование 2+2; б) заполняемость в помещении не более 50% от нормы, но не более 50 человек; в) на улице собрания не более 100 человек. Решение правительства Эстонии

В одном из небольших домов Раиса Варес будет проводить в ближайшие дни собрание на улице, в другом провела в минувшую среду в помещении. Однако один из квартирособственников, сам не явившись на собрание, посчитал, что ограничения нарушаются, и вызвал полицию.

- Полицейские приехали, спросили, что здесь происходит, мы объяснили, они убедились, что все присутствующие на собрании десять человек в масках, которые можно было взять из коробки, - я купила их на личные деньги, как и средство для дезинфекции рук, - рассказывает Варес. - Люди находились на расстоянии двух метров. Так что никаких нарушений полиция не нашла.

Рекомендуется не рисковать

Член правления Кохтла-Ярвеской ассоциации квартирных товариществ Елена Мутонен считает, что разумнее подождать с проведением собрания в многоквартирных домах, ведь, как правило, для принятия решения требуется присутствие не менее 50 процентов собственников квартир. Если в доме 80 квартир, то это более 40 человек, а есть дома, где свыше ста и даже более двухсот квартир. Где найти такое помещение, в котором можно разместить всех людей на расстоянии двух метров? Разве что зал Дома культуры, но в таком случае надо заплатить немалые деньги за аренду.