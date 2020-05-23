На собрание квартирного товарищества вызывали полицию

В связи с тем, что продолжают действовать определенные ограничения при проведении открытых собраний, правления квартирных товариществ многоквартирных домов вынуждены откладывать принятие важных для своей хозяйственной деятельности решений. Или все же проводить собрания, на которые может явиться полиция, как это случилось в одном из домов в Кохтла-Ярве.
Обычно собрания, где утверждаются отчет о работе за предыдущий год и план на новый, квартирные товарищества проводят весной. Но сейчас из-за коронавируса сделать это в многоквартирном доме непросто, и правление стоит перед выбором - проводить теперь или отложить до лучших времен.
- Но надо же как-то дальше работать, делать то, что возможно с наступлением летнего периода, а для утверждения расходов нужно решение собрания, поэтому мы решили его не откладывать, - говорит руководитель нескольких КТ Кохтла-Ярве Раиса Варес. - Проводим на улице, в подвальном помещении дома. Соблюдать действующие требования помогает то, что нашим уставом предусмотрена возможность принять решение при присутствии 30 процентов собственников квартир.
ОТКРЫТЫЕ СОБРАНИЯ
С 18 мая 2020 года разрешено проведение открытых собраний при условии, что организатор собрания обеспечит соблюдение следующих требований:
а) требование 2+2 (не более двух человек рядом, с остальными людьми дистанция не менее двух метров);
б) заполняемость в помещении не выше 50% от нормы, но не более 10 человек;
в) на улице собрания не более 100 человек.
С 1 июня 2020 года разрешено проведение открытых собраний при условии, что организатор собрания обеспечивает выполнение следующих требований:
а) требование 2+2;
б) заполняемость в помещении не более 50% от нормы, но не более 50 человек;
в) на улице собрания не более 100 человек.
В одном из небольших домов Раиса Варес будет проводить в ближайшие дни собрание на улице, в другом провела в минувшую среду в помещении. Однако один из квартирособственников, сам не явившись на собрание, посчитал, что ограничения нарушаются, и вызвал полицию.
- Полицейские приехали, спросили, что здесь происходит, мы объяснили, они убедились, что все присутствующие на собрании десять человек в масках, которые можно было взять из коробки, - я купила их на личные деньги, как и средство для дезинфекции рук, - рассказывает Варес. - Люди находились на расстоянии двух метров. Так что никаких нарушений полиция не нашла.
Рекомендуется не рисковать
Член правления Кохтла-Ярвеской ассоциации квартирных товариществ Елена Мутонен считает, что разумнее подождать с проведением собрания в многоквартирных домах, ведь, как правило, для принятия решения требуется присутствие не менее 50 процентов собственников квартир. Если в доме 80 квартир, то это более 40 человек, а есть дома, где свыше ста и даже более двухсот квартир. Где найти такое помещение, в котором можно разместить всех людей на расстоянии двух метров? Разве что зал Дома культуры, но в таком случае надо заплатить немалые деньги за аренду.
- Кроме того, не все люди могут обеспечить себя масками, товариществам купить их не позволяет ограниченность в средствах, многие люди психологически не подготовлены к ограничениям, и трудно правлению будет урегулировать порядок на собрании с большим количеством людей, - отмечает она. - Сейчас при проведении собрания членам правления неизвестно наличие коронавируса в скрытой форме у проживающих в доме людей. Не дай Бог, если кто-то больной коронавирусом в скрытой форме придет на собрание и произойдет массовое заражение, то отвечать придется именно правлению. Так что на членах правления сегодня лежит большая ответственность, можно сказать, что они действуют на свой страх и риск, созывая собрание.
Без созыва людей не получается
В сегодняшней ситуации закон разрешает принимать решения без созыва собрания. В таком случае правление отправляет проект решения всем собственникам квартир, установив срок, в течение которого квартирособственник должен представить свое мнение о нем. В случае, если квартирособственник в течение названного срока не сообщит, он за или против решения, считается, что он голосует против решения.
Это, по словам Елены Мутонен, некоторые товарищества пробовали, но не получилось. Многие собственники не представили свое мнение.
- Я пробовала поступить таким образом, но безуспешно, - подтверждает Раиса Варес. - Многие люди не реагируют на письма. Для того чтобы получить ответ от каждого квартирособственника, члену правления надо ходить по квартирам, и даже это не дает результата.
Елена Мутонен отмечает, что еще сложнее с электронным собранием. Онлайн-собрание, с учетом того, что немало собственников квартир не могут пользоваться инфотехнологиями, да и просто не имеют компьютеров, провести нереально.
Почему спешат с собранием
- В большинстве случаев потому, что хотят успеть до 5 июня подать в городское управление Кохтла-Ярве ходатайство о компенсации затрат, - говорит Елена Мутонен.
Ходатайство о пособии можно подавать трижды в год, и второй тур подачи пройдет с 5 по 10 июня. Решение о том, чтобы попросить городское пособие, также должно принять общее собрание товарищества.
В связи с новыми правилами проведение массовых мероприятий, в том числе и собраний КТ, фракция соцдемов Кохтла-Ярвеского горсобрания предложила внести изменения в порядок выплаты пособий квартирным товариществам, по которым просить пособие в ряде случаев смогло бы не только общее собрание КТ, но также правление товарищества. Но большинство депутатов горсобрания высказались против предложенной поправки.
- Даже в случае небольших работ по благоустройству, например, озеленения, установки и покраски скамеек, требуется решение общего собрания, - отмечает лидер фракции соцдемов в горсобрании Эдуард Одинец. - И сейчас немало квартирных товариществ, которым не удалось провести собрание из-за нынешнего положения с коронавирусом, не могут попросить городской поддержки даже на незначительные по материалам и по значимости работы.
Он отметил, что, конечно, можно подать ходатайство и в третьем туре, то есть в ноябре, но дело в том, что деньги получают те, кто первыми подали заявку. "А средства, выделенные городом на этот год, ограничены, и мы боимся, что из-за того, что выставляем такие требования, как обязательное решение общего собрания, многие товарищества могут нынче остаться вообще без поддержки".