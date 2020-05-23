Сб, 23.05.2020
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Неразбериха вокруг переезда Йыхвиской основной школы растет

Коллектив Йыхвиской основной школы готовится к передаче нынешнего учебного здания под снос, однако не знает, куда самому со всем своим скарбом перебираться.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Йыхвиская основная школа пакует вещи, однако еще не знает, где будет их распаковывать. В то время как волостное управление исключило в качестве замещающей площади старый учебный корпус профессионального училища, член волостного собрания Артур Сепперн заказал новую экспертизу здания.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

По утверждению руководителя центристской фракции Йыхвиского волостного собрания Артура Сепперна, мало верится в то, что состояние А-корпуса Ида-Вирумааского центра профобразования, использовавшегося русской основной школой во время ремонта собственного здания, настолько ужасно, как уверяет волостное управление, и что уничтожение грибка там стоило бы 200000 евро.

Сепперн уверен, что помещения профессионального училища пригодны для использования, и заказал для подтверждения своего мнения новое исследование. 

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