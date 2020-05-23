Неразбериха вокруг переезда Йыхвиской основной школы растет

По утверждению руководителя центристской фракции Йыхвиского волостного собрания Артура Сепперна, мало верится в то, что состояние А-корпуса Ида-Вирумааского центра профобразования, использовавшегося русской основной школой во время ремонта собственного здания, настолько ужасно, как уверяет волостное управление, и что уничтожение грибка там стоило бы 200000 евро.