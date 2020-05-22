Загрязнение моря в Тойла локализуют с помощью бонов

23 апреля примерно в десяти километрах от Нарвского залива к северу от Тойла было обнаружено загрязнение моря. Анализ проб, отобранных в месте загрязнения, показал, что это тяжелый топочный мазут.

Водолазы Военно-морских сил обнаружили в месте загрязнения остов развалившегося пополам и давшего течь немецкого военного корабля, также в его окрестностях нашли около десятка взрывных устройств.

Старший специалист по борьбе с загрязнением Департамента полиции и погранохраны Тауно Меттис сказал, что на этой неделе в сотрудничестве с флотом департамента, Департаментом водных путей сообщения и водолазами велись переговоры и техническая подготовка.

- В начале следующей недели пограничный корабль "Kindral Kurvits" выйдет к месту загрязнения, где начнут устанавливать боновые заграждения для локализации загрязнения. Так как пока точно не известно, сколько времени займет установка бонов, со следующей недели при перемещении по морю в районе загрязнения в любом случае следует соблюдать осторожность.