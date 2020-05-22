"Транс" набрал очко

В эстонской футбольной лиге мастеров, которая возобновилась после паузы в два с лишним месяца из-за распространения коронавируса, "Нарва-Транс" хоть и набрал первое очко, сыграв на выезде вничью со счетом 1:1 с таллиннским "Калевом", однако не использовал в этом матче множество голевых моментов.