"Транс" набрал очко

В эстонской футбольной лиге мастеров, которая возобновилась после паузы в два с лишним месяца из-за распространения коронавируса, "Нарва-Транс" хоть и набрал первое очко, сыграв на выезде вничью со счетом 1:1 с таллиннским "Калевом", однако не использовал в этом матче множество голевых моментов.
Доминировавший на протяжении всего матча "Транс" повел в счете на 38-й минуте, когда свой первый гол в официальном матче в Эстонии забил 29-летний полузащитник из африканского Мали Садио Тункара.
"Калев" сравнял счет во втором тайме, когда капитан "Транса" Роман Нестеровский задел мяч рукой в своей штрафной и назначенный пенальти реализовал игравший за Нарву несколько лет назад полузащитник "Калева" Марек Кальюмяэ.
В воскресенье на домашнем стадионе "Кренгольм" "Транс" встретится с действующим чемпионом - таллиннской "Флорой", однако зрителей на футбольные матчи пока не пускают.