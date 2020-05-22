Сб, 23.05.2020
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"Транс" набрал очко

Садио Тункара.

ФОТО: "Нарва-Транс"

В эстонской футбольной лиге мастеров, которая возобновилась после паузы в два с лишним месяца из-за распространения коронавируса, "Нарва-Транс" хоть и набрал первое очко, сыграв на выезде вничью со счетом 1:1 с таллиннским "Калевом", однако не использовал в этом матче множество голевых моментов.

Доминировавший на протяжении всего матча "Транс" повел в счете на 38-й минуте, когда свой первый гол в официальном матче в Эстонии забил 29-летний полузащитник из африканского Мали Садио Тункара.

"Калев" сравнял счет во втором тайме, когда капитан "Транса" Роман Нестеровский задел мяч рукой в своей штрафной и назначенный пенальти реализовал игравший за Нарву несколько лет назад полузащитник "Калева" Марек Кальюмяэ.

В воскресенье на домашнем стадионе "Кренгольм" "Транс" встретится с действующим чемпионом - таллиннской "Флорой", однако зрителей на футбольные матчи пока не пускают.

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