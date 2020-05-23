ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Фосфорит

"Фосфоритная война оставила в народе очень большой страх перед использованием залегающих в недрах земли ресурсов", - отметил один из известнейших геологов Эстонии Альвар Соэсоо, считающий, однако, что государство должно хотя бы знать, что хранится в его в подземной кладовой.

Когда "Viru Keemia Grupp" девять лет назад только заикнулся о том, что можно было бы по крайней мере проанализировать собранные в ходе прежних фосфоритных исследований данные и включить их в контекст современных возможностей и потребностей, то это чуть ли не развязало продолжение фосфоритной войны. Тогдашний министр окружающей среды Кейт Пентус-Розиманнус забила глубоко в землю кол, заверив, что государство не намерено разрешать какие-либо исследования.