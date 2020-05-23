ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Фосфорит

Давшая 33 весны назад значительный толчок восстановлению независимости Эстонии фосфоритная война превратила это полезное ископаемое как бы в эстонский национальный ящик Пандоры, под крышку которого даже заглядывать нельзя.
"Фосфоритная война оставила в народе очень большой страх перед использованием залегающих в недрах земли ресурсов", - отметил один из известнейших геологов Эстонии Альвар Соэсоо, считающий, однако, что государство должно хотя бы знать, что хранится в его в подземной кладовой.
Когда "Viru Keemia Grupp" девять лет назад только заикнулся о том, что можно было бы по крайней мере проанализировать собранные в ходе прежних фосфоритных исследований данные и включить их в контекст современных возможностей и потребностей, то это чуть ли не развязало продолжение фосфоритной войны. Тогдашний министр окружающей среды Кейт Пентус-Розиманнус забила глубоко в землю кол, заверив, что государство не намерено разрешать какие-либо исследования.
Однако нынешним летом фосфоритные исследования начинает государственная геологическая служба, планирующая также пробурить в Вирумаа новые скважины. Состояние запасов в своей кладовой надо знать: это никому не причинит вреда, но может дать представление о том, как использовать имеющееся там добро в интересах своего государства, как делают это в случае фосфоритов, например, США и Финляндия.