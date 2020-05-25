В Нарва-Йыэсуу состоится финиш парусной регаты северного побережья

Регата северного побережья, проводимая в пятый раз, на этот раз дойдет до Нарва-Йыэсуу.
Парусная регата северного побережья стартует 4 июня в прибрежной деревне Вийнисту (Харьюмаа), на следующий день дадут старт второго этапа в деревне Эйсма (Ляэне-Вирумаа), 6 июня пройдет финишный третий этап - морской бросок от Тойла до Нарва-Йыэсуу.
Суммарная протяженность маршрута - приблизительно 90 морских миль, или около 167 километров.
Организаторы регаты: Лиймалаское парусное общество, яхт-клуб "Калев" и яхтенный порт Летной гавани.
Организатор Тыну Локотар из Лиймалаского парусного общества подчеркивает главную для них новость: регата дойдет, наконец, до самого конца эстонского северного побережья - до Нарва-Йыэсуу.
Ожидается, по словам Локотара, порядка 15 яхт-участников. "У нас были на этот год планы побольше, собирались прибыть и финны, и россияне, и латыши, но поскольку вмешался вирус, международной регаты не получается".
Опять же из-за риска распространения коронавируса пришлось отменить праздник на берегу после финиша: "Только награждение - и всё".
- Мы стараемся каждый год бывать в разных портах. Наша цель - дать всем знать, что на северном побережье тоже живут люди, есть порты и здесь тоже возможно ходить под парусами, а то все парусники идут из Таллинна налево, а сюда никто не поворачивает, в лучшем случае - до Прангли или Вийнисту, - Локотар считает, что такую привычку яхтсменов можно и нужно изменить.
На стыке столетий в портах Нарвы и Нарва-Йыэсуу 11 раз стартовала парусная регата "От границы до границы" - ее участники шли морем до Пярну. Однако к 2008 году число участников заметно снизилось и год спустя ее уже не провели.
Чтобы повысить интерес владельцев малых судов к северо-восточному уголку эстонской акватории и этому региону в целом, самоуправления Нарва-Йыэсуу, Нарвы, Тойла реализовали ряд сравнительно крупных проектов для развития своих портов, которые к настоящему моменту достаточно оснащены и готовы принимать мореплавателей.