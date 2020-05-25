В Нарва-Йыэсуу состоится финиш парусной регаты северного побережья

Парусная регата северного побережья стартует 4 июня в прибрежной деревне Вийнисту (Харьюмаа), на следующий день дадут старт второго этапа в деревне Эйсма (Ляэне-Вирумаа), 6 июня пройдет финишный третий этап - морской бросок от Тойла до Нарва-Йыэсуу.

Суммарная протяженность маршрута - приблизительно 90 морских миль, или около 167 километров.

Организаторы регаты: Лиймалаское парусное общество, яхт-клуб "Калев" и яхтенный порт Летной гавани.

Организатор Тыну Локотар из Лиймалаского парусного общества подчеркивает главную для них новость: регата дойдет, наконец, до самого конца эстонского северного побережья - до Нарва-Йыэсуу.

Ожидается, по словам Локотара, порядка 15 яхт-участников. "У нас были на этот год планы побольше, собирались прибыть и финны, и россияне, и латыши, но поскольку вмешался вирус, международной регаты не получается".

Опять же из-за риска распространения коронавируса пришлось отменить праздник на берегу после финиша: "Только награждение - и всё".

- Мы стараемся каждый год бывать в разных портах. Наша цель - дать всем знать, что на северном побережье тоже живут люди, есть порты и здесь тоже возможно ходить под парусами, а то все парусники идут из Таллинна налево, а сюда никто не поворачивает, в лучшем случае - до Прангли или Вийнисту, - Локотар считает, что такую привычку яхтсменов можно и нужно изменить.

На стыке столетий в портах Нарвы и Нарва-Йыэсуу 11 раз стартовала парусная регата "От границы до границы" - ее участники шли морем до Пярну. Однако к 2008 году число участников заметно снизилось и год спустя ее уже не провели.