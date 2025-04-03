Райк: правительство проведет выездное заседание в Нарве

"Наши парламентские партии должны начать строить свои структуры и в тех местах, где преобладают русскоязычные жители. Это трудно. На первых порах может и не получаться. Но для нас в Нарве это смешно, когда какая-нибудь партия придет за только два месяца до выборов, поставит свой флаг, раздаст свои флаеры и ручки",-отметила Райк в передаче "Эпицентр", передает rus.err.