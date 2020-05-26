Дмитрий Дмитриев: Особое внимание уделено Ида-Вирумаа

Часть оппозиционных политиков кричала, что снижение акцизов и налогов в период кризиса не является действенной мерой, другая часть - что государство действует медленно и поддержки недостаточно. Однако с этим невозможно согласиться.

Пакет государственной помощи достаточно широк и включает в себя меры, направленные на конкретные сектора (сланцевый, туристический), на предприятия, включая малый бизнес, и на самоуправления. На мой взгляд, правительство оперативно среагировало на вызванный пандемией кризис - поддержкой уже успели воспользоваться многие предприятия, подав ходатайство в кассу по безработице о компенсации зарплат работникам. Также важно, что отдельное внимание в пакете мер уделено предприятиям сланцевого сектора.

В одной из своих недавних статей в "Северном побережье" Катри Райк призывала государство действовать быстрее, озвучив множество идей, как превратить Ида-Вирумаа в рай на земле. Вызывает недоумение, почему такая активность у социал-демократов не проявилась во время прошлого кризиса 2008-2009 годов, когда они были в правительстве вместе с Партией реформ?

Почему те политические силы, которые сейчас при каждой возможности заявляют о бездействии правительства, в прошлый кризис не предприняли абсолютно ничего, чтобы хоть как-то поддержать людей и предприятия? Что сделало во время предыдущего кризиса государство, помимо урезания доходной базы местных самоуправлений и повышения ряда акцизов и налогов?

Также непонятно, намеренно ли госпожа Райк искажает факты или просто живет в параллельной реальности, когда говорит о том, что государственные меры кризисной помощи не распространяются на FIE. Напомню, что для малых предприятий разработана отдельная мера государственной поддержки, и она распространяется и на FIE.

У меня складывается впечатление, что отдельные оппозиционные политики не всегда в курсе происходящего или намеренно искажают картину.

Что касается поддержки конкретно Ида-Вирумаа, то я не припомню особой помощи со стороны правящих партий региону и каких-то реальных шагов для его развития в период предыдущего кризиса.

Сейчас картина обратная. Помимо общих мер поддержки самоуправлений и предприятий правительство предусмотрело для Ида-Вирумаа отдельные меры помощи. Во-первых, будет оказана помощь промышленным предприятиям, поскольку промышленность всегда была и остается основой экономики региона. Кроме разработки и внедрения новых идей, необходимо поддерживать то, что мы имеем сейчас, что приносит доход как местным жителям, так и государству.

Чтобы помочь промышленной сфере Ида-Вирумаа, государство выделит как действующим, так и новым промышленным предприятиям региона 6,2 миллиона евро в виде субсидий. Эти средства пойдут на поддержку экономической активности региона и создание новых рабочих мест с заработной платой выше среднего уровня по сектору, а также на стимулирование предпринимательской активности в регионе.

Сейчас, в кризис, государство решило сделать условия субсидирования предприятий более гибкими. Предприятия смогут использовать полученные средства для запуска, расширения производства или расширения ассортимента производимой продукции, а также для покупки оборудования. Минимальная сумма поддержки на один проект составит 90000 евро, максимальная - 990000 евро. Размер поддержки будет зависеть от того, сколько рабочих мест намерено создать предприятие. Предполагается, что в рамках каждого субсидируемого проекта в регионе будет создано как минимум три новых рабочих места.

Во-вторых, отдельная поддержка будет оказана сланцевому сектору. Этот сектор в течение долгих лет обеспечивает тысячам человек хорошо оплачиваемые рабочие места, кормит тысячи семей. Именно поэтому сейчас крайне важно оказать помощь предприятиям сланцевой отрасли. Данная мера помощи в течение двух лет обойдется государству в 19 миллионов евро.

Пакет кризисной помощи предусматривает снижение экологического налога на складирование золы - ставка налога на нее будет уравнена со ставкой налога на пустую породу с 1 мая до конца этого года. Государство недополучит 7,1 миллиона евро налога. До конца апреля 2022 года для занятой на карьерах техники, не передвигающейся по дорогам общего пользования, будет разрешено использование маркированного топлива, что сэкономит предприятиям миллионы. Для этого государством предусмотрено в общем 10,14 миллиона евро. Также с 1 января и до конца этого года предприятиям сланцевого сектора из резервного фонда будет компенсировано 30% от платы за использование выкачиваемой из карьеров и шахт воды, что обойдется государству 1,94 миллиона евро.