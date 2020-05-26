Большими самосвалами блокировали центр города. Снабженные красными нарукавными повязками члены рабочей дружины Михаила Лысенко, 11 днями раньше руководившего атакой на дворец Тоомпеа, окружили здание горуправления. Внутри здания снуют десятки десантников, вызванных из Пскова. Таким образом 213 просоветски настроенных деятелей пытались 30 лет назад сформировать в Кохтла-Ярве альтернативные органы власти Эстонии, что предотвратило бы восстановление независимости Эстонии.

Настолько большого внимания, как 26 мая 1990 года, не привлекало в течение последующих 30 лет ни одно из проходивших в Кохтла-Ярве событий. В город шахтеров и химиков в тот день съехались представители не только эстонских СМИ, но и большинства крупнейших медиаканалов Советского Союза, присутствовали также журналисты из США, Канады, Франции и Швейцарии.