Газовая колонка вызвала пожар в квартирном доме в Кохтла-Ярве

В Центр тревоги 24 апреля в 8.33 поступило сообщение о том, что в квартире многоквартирного дома на улице Лехола в Ахтмеском районе города Кохтла-Ярве загорелась газовая колонка. Жилец покинул помещение.

На этот вызов оперативно отреагировали, как потом рассказали в Идаском спасательном центре, команды из Йыхви и Кохтла-Ярве, а также спасатели-добровольцы из Мяэтагузе. Первые зашли в квартиру, чтобы потушить там огонь. В это же время были эвакуированы жильцы трехэтажного многоквартирного дома, а также отключено газоснабжение в подъезде.

Уже в 8.56 пламя было потушено.

По предварительной информации, как сообщили в Идаском спасательном центре, возгорание началось из-за электрического полотенцесушителя, расположенного в том же помещении, что и колонка. Огонь от электрического прибора перекинулся на газовый.

Хозяину квартиры запретили пользоваться дома электросистемой до тех пор, пока ее не проверят электрики. Квартирному товариществу также запретили перезапускать газовую систему до тех пор, пока ее не проверят специалисты.

Троих человек, находившихся в пострадавшем доме, медики осмотрели на месте, но одного из соображений безопасности доставили в больницу для оценки состояния его здоровья.