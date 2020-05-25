Взят под стражу житель Кивиыли, избивший до смерти спутницу жизни

В пятницу, 22 мая, в Центр тревоги сообщили, что в Кивиыли в квартире было обнаружено тело 37-летней женщины с признаками насилия. Ведущая следователь Йыхвиского отделения полиции Александра Мюрсеп рассказала, что прибывшие на место полицейские сразу же приступили к выяснению всех обстоятельств происшествия.

- Собранные к вечеру пятницу доказательства дали основание полагать, что со смертью женщины может быть связан ее сожитель. Полицейские задержали 35-летнего мужчину в качестве подозреваемого, - отметила капитан полиции Мюрсеп.

По словам Мюрсеп, собранные доказательства также указывают на то, что насилие по отношению к женщине было применено днем ранее, в четверг

- У нас есть основание полагать, что мужчина причинил женщине насколько тяжкие увечья, что женщина скончалась на следующий день. Все точные обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе начатого уголовного делопроизводства, - подчеркнула капитан полиции.

Прокурор Вируской окружной прокуратуры Лийна Пикма сказала, что в выходные прокуратура подала ходатайство о взятии подозреваемого под стражу.

- Подозреваемый наказывался ранее в уголовном порядке, в том числе и за насильственные преступления, - уточнила прокурор.