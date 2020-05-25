Игорь Малышев родился в России, но считает Силламяэ родным, так как родители привезли его в Эстонию еще маленьким ребенком. "Вообще-то я с детства был одиночкой и неактивным человеком", - признается Игорь, чему трудно поверить, но оказывается, доля истины в этом утверждении есть.

- Много лет бегал на средние и длинные дистанции, - объясняет он. - Это подразумевает много времяпровождения с самим собой. После школы поступил в техникум и тоже, кажется, больше бегал, чем учился. Потом служба в армии: получил приказ - выполнил. Короче, рос эгоистом, ведь ни о ком, кроме себя, думать не приходилось. По возвращении из армии в 1988 году друг уговорил поехать поработать в пионерский лагерь имени Терешковой в Усть-Нарве - был такой ведомственный лагерь силламяэского завода. Думал - физруком, а оказалось, вожатого в старшем отряде не хватало. Это было мое первое знакомство с лагерной жизнью - в детстве ни разу не ездил, все лето спортивные сборы и соревнования.

Игорь Малышев - руководитель молодежной организации ESN (молодежный центр Edukad Sillamäe Noored, ESN MTÜ), созданной им в начале 90-х годов. Учился в средней школе №4 города Силламяэ.

В 1988 году закончил Силламяэский техникум по специальности "горный техник-электромеханик", в 2007 году - Московский психолого-социальный институт по специальности "юридический психолог".

С 1996 года - депутат городского собрания Силламяэ, более 20 лет работает в комиссии по делам несовершеннолетних при Силламяэском городском управлении.

С 2007 года занимается психологическим консультированием и коррекцией детей и подростков группы риска, а также психологической работой с семьями этих детей.

С 2003 года является руководителем Открытого молодежного центра Силламяэ, инициировал создание молодежного сайта www.molodoi.ee и учебную телестудию, ставшую на сегодняшний день популярным и единственным интернет-СМИ в городе.

Поощрялся Министерством культуры, Министерством образования был отмечен за эффективную работу.

Собеседник вспоминает, что противостояние с подростками возникло сразу, он даже представить не мог, что кто-то может отвечать: "А мы не хотим...". Что делать? Понял, что нужно прислушиваться к их словам, запоминать желания и находить компромиссы, предлагая то, что они сами хотят, но разумно это устраивать. Выявлять лидеров и как-то их мотивировать.

- Тот лагерный сезон помог осознать, что надо делать, помогать и не ждать ничего в ответ, - рассуждает он. - Хотят ночью погулять? Давайте, но со мной. Дети не знали, что все маленькие "хулиганства" согласованы с директором. Короче, когда лагерь закончился, у меня было много поощрений от руководства, но и столько же порицаний. А мои 30 отрядовцев пришли ко мне домой и сказали: "Было так круто, давай продолжать!".

Так родился молодежный центр

Игорь первым делом пошел в горуправление с вопросом - что делать? Надо создавать организацию, для этого требуется помещение. Сначала дали место для встреч в школе, потом нашелся и свободный дом - опустевшее здание детдома "Лоотус". Описание процесса становления займет много времени и места, но короткий итог - для того, чтобы достичь цели, лидеру молодежи в 26 лет пришлось "из ничего" провести агитационную предвыборную кампанию и стать депутатом горсобрания, кем он является до сих пор.

Работал в горуправлении специалистом по работе с молодежью, потом, осознав, что работать чиновником ему неинтересно, создал Открытый молодежный центр ESN.

Игорь добавляет, что в один момент почувствовал, что ему не хватает образования, и в 2001 году поступил в Московский психолого-социальный университет по специальности "юридическая психология" - говорит, уже точно знал, что, во-первых, ему интересно общаться с людьми, во-вторых, уже много занимался с так называемыми трудными детьми. Много лет был членом комиссии по делам несовершеннолетних - пока она существовала.

К слову, и сейчас в ESN задействовано много взрослых людей, которые когда-то пришли сюда в юности. В выходные или после работы они приезжают, чтобы помочь организовать мероприятие, выступить в качестве инструктора или как-то иначе. Трудятся безвозмездно. Почему?

- Каждый хочет почувствовать себя нужным, - объясняет руководитель. - Не каждый день, но иногда доброе дело человек сделать может. К счастью, таких энтузиастов в нашем городе достаточно. И я всегда молодым говорю: деньги - одна из важных составляющих жизни, мы работаем за деньги, можем купить на них еду или удовольствия, но далеко не все можно измерить деньгами.

Молодежный центр - совместный проект недоходной организации ESN и Силламяэского горуправления. Город предоставил бывшее здание детдома "Лоотус", оплачивает коммунальные расходы и минимальную зарплату четырем работникам: кроме Игоря здесь работает психолог Елена Идрисова, Вера Егорова руководит волонтерами, Сергей Рымарь - телестудией.

- Мы участвуем в проектах, развиваемся и стараемся держать руку на пульсе, идти в ногу со временем и делаем многие вещи не ради денег, - уверяет Игорь. - Задача центра - сохранить дом и обеспечить наполняемость. Мы поделили сферу деятельности с "Ульем", где работают 36 сотрудников, - объясняет Игорь. - Наши кружки и секции не должны соприкасаться, мы стараемся создавать то, чего в городе нет. Молодежь занимается здесь боксом, йогой, айкидо, танцами, есть игротека, а музыканты сами строят себе каморку в подвале... Идеи новых кружков подсказывают сами посетители. Многие кружки и секции платные - молодежный центр предоставляет помещение, а тренер или преподаватель заботится о том, чтобы его работа окупалась. Ребята, которые помогают тренеру, или дети из малообеспеченных семей от платы освобождаются. Аренду мы не берем, но все наставники знают: раз в неделю они должны провести бесплатные занятия для детей. Некоторые тренеры ездят из Нарвы или Кохтла-Ярве. Но, например, секция бокса бесплатная, центр заключил договор с тренером Геннадием Толмачевым, который приезжает раз в неделю из Нарвы. Еще раз в неделю спортсмены ездят к нему и несколько раз тренируются сами. Таким образом даже вырастили четверку чемпионов Эстонии.

Приходят по зову души По словам Игоря, в молодежный центр люди приходят не за достижениями, а позаниматься для себя. - Один парень мечтал играть в баскетбол, хотя почти не мог ходить, - рассказывает он. - Мы записали его в секцию бокса! Сначала он переодевался и просто сидел в спортивном зале. Я попросил всех относиться к нему как к боксеру, который получил травму. Когда он сделал первые шаги, все аплодировали. Уже через полгода он делал со всеми разминку. Позже ушел в баскетбол. Вот какую важную роль может сыграть в жизни человека коллектив.

Многие парни и девушки занимаются в нескольких секциях или постоянно кочуют между секциями и кружками. "Я не против - пусть ищут то, что им интересно, наша цель - занятость и увлеченность, а не победы, - рассуждает собеседник. - Хотя одно другому не мешает".

Молодежное телевидение держится на энтузиастах

Молодежное телевидение ESN на сегодняшний день стало одним из основных средств массовой информации в городе и полностью держится на энтузиазме молодых, которые бесплатно снимают, монтируют и публикуют в соцсетях по несколько репортажей в неделю из Силламяэ или соседних городов.

А начиналась история телестудии с двух учащихся местного училища, будущих маляров-штукатуров, которым хотелось что-то изменить в своей жизни.

- Ребята сказали, что хотят снимать, и попросили купить им камеру, - вспоминает Игорь. - А у меня она есть! Старенькая, но пользоваться можно. В конце концов можно ведь и на мобильный телефон... Объяснил, что нам никто ничего не дает, все, что достигаете, - это ваш личный труд. С малого и начали. Попробовав, ребята осознали, что маловато знаний - пошли учиться в Нарвское училище на мультимедиа, а Мария Бржизкая даже закончила журфак, хотя позже нашла себя в другой профессии.

Игорь добавляет, что они долго искали профессионального ментора для студийцев, согласился Алексей Федоров из ERR и здорово помог в период становления. За несколько лет добились главного - научились работе в команде.

На телестудии действует то же самое сочетание необязательности и взаимопомощи, что и в молодежном центре ESN в целом: делаешь то, что хочешь сделать. Или если надо помочь кому-то. На данный момент есть несколько съемочных групп. Силламяэские телевизионщики выкладывают свои репортажи на сайте www.molodoi.ee и в социальных сетях. Нередко их сюжеты публикуют на странице новостей Силламяэского горуправления.

- Снимаем небольшие репортажики, делаем прямые трансляции, - перечисляет собеседник. - Есть много партнеров, стараемся отражать то, что интересует людей - что-то хорошее, городские новости, чуть-чуть спорта, криминал и гадости тоже... Один из последних сюжетов - о том, как неизвестный вандал разрушил местную достопримечательность - уголок, созданный силламяэскими энтузиастами, Чудомяэ.

Активисты молодежного центра патрулировали городские улицы во время чрезвычайного положения - они первые в стране использовали для этого дрон. С энтузиазмом объясняли людям, почему нужно мыть руки и носить маски... Волонтеры провели весеннюю толоку, соблюдая все правила карантина.

Придумали и сумели оборудовать студию, из которой стали проводить прямые эфиры со специалистами и ежедневные онлайн-концерты - к ним охотно приезжают артисты не только из городов Ида-Вирумаа, но и из столицы. Таким образом, центр и в условиях карантина продолжает жить активной жизнью.