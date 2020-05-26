Самые жесткие меры экономии и подсчет потерь в Нарва-Йыэсуу отложили до осени

Нарва-Йыэсууское горсобрание на заседании 27 мая рассмотрит подготовленный горуправой проект бюджетных изменений, необходимых в свете последствий коронавирусного кризиса. Как уточнил мэр Максим Ильин, делаются изменения пока только в части инвестиций на текущий год.

- Мы планировали представить минусовой бюджет уже на следующее заседание городского собрания, которое должно состояться в конце июня, но, проконсультировавшись с Министерством финансов и представив им все части нашего бюджета на этот год, а также возможные сценарии финансовых потерь, мы решили не торопить события - отложили возможное обсуждение минусового бюджета на начало осени, когда будут ясны наши возможные потери за первые три квартала 2020 года, - прокомментировал Ильин.

По имеющимся предварительным подсчетам Нарва-Йыэсууской горуправы, бюджетные расходы в 2020 году необходимо урезать не менее чем на 530000 евро.

Поступления от подоходного налога могут опуститься, предположительно, до уровня 2018 года, а значит - минус 185000 евро. По природоресурсным выплатам городская казна может недополучить еще 580000-676000 евро. "Поступление за ресурсы зависит от цены на нефть, уровня добычи сланца и климата", - уточнил Максим Ильин.

В качестве оперативных антикризисных мер власть Нарва-Йыэсуу уже установила, по словам Ильина, ограничения по использованию личного транспорта как в самой горуправе, так и в подведомственных учреждениях. Также отказались от многих запланированных ремонтных работ.

- В связи с отменой праздников и городских мероприятий в мае-июне будет небольшая экономия в данной части бюджета. Пересмотрели договоры по обслуживанию и уборке городских территорий в части периодичности уборки и требований, а также поменяли условия работы наружных систем освещения, благодаря чему появилась дополнительная экономия. Экономия может составить около 30 тысяч евро. Обсуждаем действующие договоры аренды муниципальных объектов у нашего муниципального предприятия, по которым хотим сэкономить до 50 процентов от общей стоимости аренды, которая сейчас составляет 125000 евро, - рассказал мэр Нарва-Йыэсуу, уточнив, что на данный момент уже нашли возможности сэкономить порядка 160-180 тысяч бюджетных евро.

Свои собственные меры экономии рассмотрят 27 мая и депутаты Нарва-Йыэсууского горсобрания. Правящая фракция "Общий дом" предложила понизить с 50 до 40 евро плату рядовым членам восьми имеющихся комиссий за участие в их собраниях.

- В комиссиях горсобрания 72 члена, для платы которым в бюджете города Нарва-Йыэсуу запланировано 4788 евро ежемесячно. Если установить размер платы 40 евро в месяц, тогда общая экономия будет в одном месяце 958 евро и 6706 евро до конца года, - пояснила председатель названной фракции Инге Мушкина.

Одновременно предлагается - поскольку заседания Нарва-Йыэсууского горсобрания, согласно городскому уставу, в июле не проводятся - не платить депутатам и деньги в июле. Эта мера сэкономит в бюджете 8778 евро.

Кроме того, народным избранникам предлагается лишить себя бюджетных компенсаций за недополучаемые из-за депутатской деятельности зарплаты на их основных рабочих местах, а также компенсаций за расходы на ведение переписки. Право на остальные компенсации останется в силе.