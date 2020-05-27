IVIA хочет обратить ненавистный углекислый газ в новую историю успеха Ида-Вирумаа

По оценке ЦУ "Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus", которое десять лет диверсифицирует базирующуюся в основном на сланцевой промышленности экономику Ида-Вирумаа, нельзя закручивать краны сланцевой промышленности, ее нужно развивать так, чтобы она открыла путь к новым и современным отраслям, таким как производство водорода и углекислого газа.
Отмечающее свой десятый день рождения ЦУ "Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus" (IVIA) вступает в новое десятилетие с обновленным бизнес-планом, основная цель которого остается прежней - развивать промпарки, привлекать в регион новые инвестиции и содействовать созданию рабочих мест в регионе, - однако наряду с промышленными, логистическими и обслуживающими предприятиями в нем есть место для новых и современных отраслей, таких как возобновляемая энергетика, агропарк и экономика замкнутого цикла. Ключом к этим нововведениям является именно сотрудничество со сланцевой промышленностью, которое в синергии с современными решениями и новыми предприятиями придаст новый импульс развитию Ида-Вирумаа.
Новые амбициозные парки
У IVIA на сегодня четыре проекта развития. В Кивиыли, где работы по строительству инфраструктуры уперлись в территории над шахтными выработками, инфраструктуру достроят в новом месте в мае следующего года. Проект будущего номер два - развитие второй очереди Йыхвиского парка бизнеса, детальная планировка которой представлена на утверждение властям Йыхвиской волости. В Нарве уже приступают к планированию третьей очереди, есть куда расширяться и в Кохтла-Ярве.
Проекты развития IVIA
Нарвский промышленный парк (два этапа) - 130 га
Йыхвиский бизнес-парк - 45 га
Кохтла-Ярвеский промышленный парк - 90 га
Кивиылиский бизнес-парк - 25 га
Два новых и очень амбициозных плана на будущее связаны с совершенно новыми отраслями: в Аувере планируется агропарк, в Айду - парк возобновляемой энергетики. "Если до сих пор основным нашим направлением были промышленные и бизнес-парки, логистика и обслуживание бизнеса, то теперь мы вступаем в совершенно новый мир", - констатирует руководитель ЦУ Теэт Куусмик.
По его словам, освоение новых отраслей - это естественный ход вещей. Мир меняется, стали важны вопросы, связанные с климатом. Производство должно стать чище и экологичнее, однако ключ к созданию такого производства Куусмик видит прежде всего именно в развитии и трансформации сланцевой промышленности, в синергии с которой в регионе может появиться много новых и интересных предприятий, а также новые отрасли.
- У нас есть разные возможности для диверсификации экономики. Во-первых, через местное малое предпринимательство, но здесь камнем преткновения является то, что предпринимательская активность жителей Ида-Вирумаа - самая низкая в Эстонии: если в Таллинне по состоянию на 2017 год было 114 экономически активных предприятий на 1000 жителей, то у нас - всего 38. Во-вторых, привлекать в регион новые прямые иностранные инвестиции. В-третьих, в условиях ужесточения экологических требований дать предприятиям сланцевого сектора время адаптировать свою бизнес-модель, внедрить инновационные технологии в сланцевой отрасли, а также, возможно, освоить другие секторы. В-четвертых, освоить другие полезные ископаемые региона - например, фосфорит. Технологии добычи становятся все более экологичными, и разумное освоение полезных ископаемых позволит обществу неуклонно повышать уровень жизни, - говорит Куусмик.
Биомасса, из которой производят биотопливо и биоэнергию, поступает с полей. Чем больше ее поступает с полей, тем больше эти поля нужно удобрять. Зачем это делать импортированными удобрениями, если мы можем производить их на месте?
Производство водорода вкупе с увеличением ценности топлива
Для того чтобы сланцевый сектор успел перестроиться, предпринимателям нужны время и уверенность. "Если общество договорилось достичь климатической нейтральности в 2050 году, то пусть это соглашение действует до 2050 года. В экономической среде нельзя торопиться. Подготовка к новым проектам требует времени. Стабильность является важной предпосылкой финансирования инвестиций и достижения рентабельности", - говорит Куусмик.
Одним из больших шагов на пути к диверсификации сектора является строительство завода для увеличения ценности сланцевого топлива. Это создаст уникальные возможности для строительства в Эстонии завода по производству водорода. "А это - топливо будущего".
Инвестирование в строительство водородного завода в Ида-Вирумаа или другом уголке Эстонии лишено экономической логики, если потребление на месте будет недостаточным. Даже если перевести на водородное топливо весь эстонский транспортный сектор, это количество будет невелико. Завод, предназначенный для увеличения ценности топлива, создаст предпосылки для потребления водорода в промышленных объемах и позволит осуществить переход в транспортном секторе. "Мы ведь не хотим импортировать водород, как мы сейчас импортируем бензин и дизельное топливо. Мы бы хотели его экспортировать", - отмечает Куусмик.
Вторая перспективная вещь, которой, по оценке Куусмика, нужно заняться, это строительство завода по связыванию CO2. На нем будут улавливать дымовые газы и выделять из них различные химикаты и углекислый газ. "СО2 и водород по отдельности и вместе взятые являются сырьем для производства нового поколения экологически чистых химикатов, материалов и топлива", - Куусмик считает, что именно в эту область нужно направить больше деятельности по развитию и научного финансирования.
Парк возобновляемой энергетики на разрезе "Aidu"
Территория, на которой планируется построить агропарк, в несколько раз крупнее существующих парков IVIA: она в десять раз больше площади крупнейшего на данный момент промпарка в Нарве. Следующим по размеру будет Айдуский парк возобновляемой энергетики: он займет площадь в 500 гектаров и в будущем там возможно построить парк микроветрогенераторов или солнечный парк мощностью до 200 мегаватт.
Это будет один из крупнейших парков возобновляемой энергетики в Эстонии, который даст возможность вновь задействовать территории разреза. По словам Куусмика, в последние годы объемы реализации проектов в области возобновляемой энергетики явно уступают поставленным целям. Если лет десять назад много говорилось о ветряной энергии и было построено несколько парков, то на сегодня развитие парков по разным причинам застопорилось. В Ида-Вирумаа за последние пять лет установлено шесть с половиной ветрогенераторов, полтора из них - на территории того самого разреза "Aidu".
Однако энергетическая независимость, по словам Куусмика, важна и станет еще важнее в 2026 году, когда в Европе прекратят работу многие угольные электростанции, атомные электростанции в Германии и Швеции, а Эстония отключится от энергосистемы России. Если электроэнергия окажется в дефиците во всей Европе, это повлияет на цену и доступность электроэнергии и в Эстонии. "Свобода движения товаров и услуг является одной из основных свобод Европейского союза, однако в условиях кризиса каждое государство думает прежде всего о собственных потребностях. Это наглядно показала вспышка коронавируса: движение средств индивидуальной защиты между государствами остановилось, когда некоторые страны сами испытывали нехватку товара. В свете этого в течение следующих пяти лет важно, с одной стороны, значительно нарастить производственные мощности в энергетике, с другой - переоценить важность электростанций для обеспечения доступности электроэнергии".
Для инициирования составления детальной планировки территории в Айду поданы ходатайства в волостные управы Люганузе и Алутагузе. Планировочный процесс предположительно займет пару лет, и первые инвестиции в территорию будет возможно осуществить в 2023 году.