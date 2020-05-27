IVIA хочет обратить ненавистный углекислый газ в новую историю успеха Ида-Вирумаа

Производство водорода вкупе с увеличением ценности топлива

Для того чтобы сланцевый сектор успел перестроиться, предпринимателям нужны время и уверенность. "Если общество договорилось достичь климатической нейтральности в 2050 году, то пусть это соглашение действует до 2050 года. В экономической среде нельзя торопиться. Подготовка к новым проектам требует времени. Стабильность является важной предпосылкой финансирования инвестиций и достижения рентабельности", - говорит Куусмик.

Одним из больших шагов на пути к диверсификации сектора является строительство завода для увеличения ценности сланцевого топлива. Это создаст уникальные возможности для строительства в Эстонии завода по производству водорода. "А это - топливо будущего".

Инвестирование в строительство водородного завода в Ида-Вирумаа или другом уголке Эстонии лишено экономической логики, если потребление на месте будет недостаточным. Даже если перевести на водородное топливо весь эстонский транспортный сектор, это количество будет невелико. Завод, предназначенный для увеличения ценности топлива, создаст предпосылки для потребления водорода в промышленных объемах и позволит осуществить переход в транспортном секторе. "Мы ведь не хотим импортировать водород, как мы сейчас импортируем бензин и дизельное топливо. Мы бы хотели его экспортировать", - отмечает Куусмик.

Вторая перспективная вещь, которой, по оценке Куусмика, нужно заняться, это строительство завода по связыванию CO2. На нем будут улавливать дымовые газы и выделять из них различные химикаты и углекислый газ. "СО2 и водород по отдельности и вместе взятые являются сырьем для производства нового поколения экологически чистых химикатов, материалов и топлива", - Куусмик считает, что именно в эту область нужно направить больше деятельности по развитию и научного финансирования.

Парк возобновляемой энергетики на разрезе "Aidu"

Территория, на которой планируется построить агропарк, в несколько раз крупнее существующих парков IVIA: она в десять раз больше площади крупнейшего на данный момент промпарка в Нарве. Следующим по размеру будет Айдуский парк возобновляемой энергетики: он займет площадь в 500 гектаров и в будущем там возможно построить парк микроветрогенераторов или солнечный парк мощностью до 200 мегаватт.

Это будет один из крупнейших парков возобновляемой энергетики в Эстонии, который даст возможность вновь задействовать территории разреза. По словам Куусмика, в последние годы объемы реализации проектов в области возобновляемой энергетики явно уступают поставленным целям. Если лет десять назад много говорилось о ветряной энергии и было построено несколько парков, то на сегодня развитие парков по разным причинам застопорилось. В Ида-Вирумаа за последние пять лет установлено шесть с половиной ветрогенераторов, полтора из них - на территории того самого разреза "Aidu".

Однако энергетическая независимость, по словам Куусмика, важна и станет еще важнее в 2026 году, когда в Европе прекратят работу многие угольные электростанции, атомные электростанции в Германии и Швеции, а Эстония отключится от энергосистемы России. Если электроэнергия окажется в дефиците во всей Европе, это повлияет на цену и доступность электроэнергии и в Эстонии. "Свобода движения товаров и услуг является одной из основных свобод Европейского союза, однако в условиях кризиса каждое государство думает прежде всего о собственных потребностях. Это наглядно показала вспышка коронавируса: движение средств индивидуальной защиты между государствами остановилось, когда некоторые страны сами испытывали нехватку товара. В свете этого в течение следующих пяти лет важно, с одной стороны, значительно нарастить производственные мощности в энергетике, с другой - переоценить важность электростанций для обеспечения доступности электроэнергии".