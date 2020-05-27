Углекислый газ с электростанций можно направить в теплицы будущего Аувереского агропарка

У углекислого газа, находящегося в центре концепции климатической нейтральности, длинный список сфер применения: пластмассы, топливо, системы пожаротушения, газы для пищевой промышленности и пр. Очищенный в Ида-Вирумаа углекислый газ можно направить в теплицы, которые в будущем могут раскинуться на территории бывшего разреза "Narva". "Для обеспечения лучших условий роста растений требуется больше углекислого газа", - говорит Куусмик.

Это часть видения IVIA, подготовка к реализации которого ведется последние два года. В случае запуска проекта целью будет собирать дымовые газы сланцевых предприятий, очищать их и направлять в теплицы. Важным преимуществом местоположения является возможность использовать водный ресурс реки Нарвы, отработанное тепло сланцевого сектора, а также возможность прямого подключения к электростанции и потребления электроэнергии без сетевой платы.

В идеале агропарк станет настоящим проектом экономики замкнутого цикла, в рамках которого на малоценных территориях, оставленных сланцевым сектором, будут разводить растения и птиц, водоросли и рыб.

Нарва-Йыэсууское горсобрание на заседании 27 мая начнет обсуждать инициирование составления детальной планировки. Если оно пройдет успешно, начнутся работы по реализации проекта продолжительностью три-четыре года: процесс детального планирования, решение вопросов собственности земли, строительство инфраструктуры.

- Похожая экономическая модель реализована в общине Вестланд в Нидерландах, которая, по сути, застроена парниковыми плантациями. Если там использованы ценные сельхозземли, то в Ида-Вирумаа мы сможем освоить рекультивированную землю бывшего карьера, построить теплицы в районе, где световое загрязнение не будет мешать людям, - поясняет Куусмик.