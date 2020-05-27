Кризис дал толчок развитию промышленных зон

Маркетинговая деятельность - большая часть работы ЦУ. Конкурентами Ида-Вирумаа в деле привлечения новых инвестиций выступает вся Восточная Европа, а также страны Северной Европы. "В маркетинге мы делаем ставку на географическое местоположение на границе между Европейским союзом и Россией как уникальное преимущество Ида-Вирумаа. Мы находимся в центре взаимодействия двух больших экономических регионов, и хотя граница с Россией есть и у других стран - например, у Финляндии и Латвии, - мы благодаря подготовленным промзонам быстрее и гибче, у нас много людей, владеющих несколькими языками, и похожие культурные традиции, сдвоенный город Нарва и Ивангород на основном торговом пути", - перечисляет Куусмик.

Поэтому Ида-Вирумаа - хорошее местоположение для тех предприятий, которые хотят экспортировать из Европейского союза в Россию или наоборот. Сейчас половина тех иностранных предприятий, которые работают в промзонах, из России, половина - из западных стран.

Чтобы найти потенциальных клиентов, команда IVIA постоянно ведет активную маркетинговую работу. "Мы устанавливаем прямые контакты на основании баз данных, размещаем таргетированную рекламу в социальных медиа, ежегодно организуем эстонско-российский экономический форум. Заинтересованным предприятиям делаем ценностные предложения, - описывает Куусмик работу по привлечению клиентов. - Тысячи разосланных электронных писем и телефонных звонков дают отдачу в виде пяти-шести сделок продажи земли каждый год". Покупая землю, предприятие берет на себя обязательство выполнить инвестицию.

Человек строит планы, боги смеются

Десять лет назад, когда составляли бизнес-план, самым важным критерием, прописанным в нем, была задача посодействовать созданию 4400 рабочих мест за десять лет. "Предпосылкой реализации этого плана было немедленное получение в пользование земли от государства. В действительности мы получили в свое распоряжение сразу же только земли в Нарве, остальные перешли к нам тогда, когда мы сумели продемонстрировать потенциал запуска первого проекта", - вспоминает Куусмик.

Начало проектов в Йыхви, Кохтла-Ярве и Кивиыли было отложено на четыре года. "Человек строит планы, боги смеются", - усмехается Куусмик.

Предприятия, приступившие к работе в промпарках, на данный момент создали более 800 прямых рабочих мест. "Если учесть, что с каждым прямым рабочим местом связаны несколько косвенных, то мы на самом деле весьма близки к изначальной цели", - констатирует Куусмик.

И это несмотря на то, что за десять лет случилось несколько кризисов, которые затруднили путь. После экономического кризиса 2009 года в 2014 году вместе с войной на Украине наступил политический кризис, который для России перетек в экономический кризис. Крупнейшим вызовом последнего года были потрепавшие банковскую сферу Эстонии скандалы с отмыванием денег. Из-за ужесточения требований Финансовой инспекции и страха банков ошибиться иностранным инвесторам стало очень трудно открыть расчетные счета.

- Мы помогаем зарегистрировать предприятие, открыть расчетный счет, составить бизнес-план, найти источники финансирования, проектировщиков, строителей и т.д., - описывает Куусмик работу ЦУ с клиентами.

Поскольку государство теперь помогает предпринимательству в Ида-Вирумаа посредством различных пособий, то клиентам IVIA также помогают составить соответствующие ходатайства.