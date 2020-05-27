Кризис дал толчок развитию промышленных зон

Выражение "Ни один кризис не должен пропасть даром", ведь именно в кризис возникают новые идеи, применимо к ЦУ "Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus", которое основали как раз во время предыдущего экономического кризиса. Благодаря ЦУ в уезде создано уже 800 рабочих мест, и в ближайшие годы их число значительно возрастет.
Идея создать целевое учреждение для развития промышленных зон и диверсификации экономики Ида-Вирумаа родилась именно во время предыдущего кризиса. В 2007 году в рамках проекта Ида-Вируского центра предпринимательства "FinEest Networking" ознакомились с развитием промпарков и маркетингом мест в Финляндии. В 2009 году местная инициативная группа из трех человек начала адаптировать экономическую модель для Эстонии и Ида-Вирумаа. "Мы представили эту идею в Министерстве экономики и коммуникаций, и при поддержке тогдашнего канцлера Марики Приске проект получил зеленый свет", - вспоминает Теэт Куусмик, который возглавляет ЦУ все десять лет.
Вдобавок к министерству идею подхватили четыре самоуправления: Кивиыли, Кохтла-Ярве, Йыхви и Нарва, и было создано три целевых учреждения, которые занимались развитием промзон: Нарвский и Йыхвиский промышленные парки и ЦУ "Püssi Tööstusala Arendus". Десять лет назад 24 мая основали новое ЦУ, которое назвали "Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus" (IVIA - Ida-Viru Industrial Areas).
Социальное предприятие
- Один важный аспект работы IVIA, о котором нельзя забывать, - это то, что мы не зарабатываем дохода собственника, наша основная задача - выполнение социального заказа, - говорит Куусмик.
IVIA - это не чей-то частный проект, его основная цель - диверсификация экономической среды, привлечение в уезд новых прямых иностранных инвестиций и посредством этого создание новых рабочих мест. Это, в свою очередь, должно уменьшить отток населения из региона. Исследования показывают, что люди уезжают отсюда не из-за плохих условий жизни и экологической обстановки. "Люди перемещаются по двум причинам: безработица и низкая зарплата", - признает Куусмик.
Портфель IVIA
- 33 заключенных договора.
- 45 проданных участков земли (всего 134 участка).
- Продано 70 гектаров земли (всего 250 гектаров).
- 12 готовых объектов, которые повлекли за собой инвестиции на сумму 80 миллионов евро.
- 15 новых предприятий.
- В 2020 году начнется строительство пяти объектов.
- Создано 800 рабочих мест.
- Сумма налогов, уплаченных клиентами в течение 2019 года, - 10,1 миллиона евро.
И так IVIA десять лет занимается темами, которые актуальны и сегодня, и самая важная из них - диверсификация экономики. В результате работы IVIA в уезде появилось несколько новых предприятий производственной, логистической и обслуживающей отрасли. "Понятно, что если экономика уезда завязана на одном секторе, происходящие в нем подъемы и спады влияют на состояние всей экономической среды уезда. Чем разнообразнее перечень сфер деятельности предприятия и география материнских предприятий, тем меньше влияние различных кризисов на рынок труда", - добавляет он.
Узловой пункт между Россией и Европейским союзом
Согласно бизнес-модели IVIA, организация зарабатывает деньги, необходимые для деятельности, за счет отчуждения земель в пользу частных предприятий. Для достижения результата IVIA ежедневно занимается развитием промпарков и активным маркетингом, чтобы покрыть расходы на выплату зарплат, деятельность и самофинансирование инвестиций. "Мы должны быть результативны в своей деятельности и добиваться заключения договоров с новыми предприятиями. Операционные расходы IVIA не покрываются в текущем порядке из бюджетов государства и самоуправлений", - констатирует Куусмик. Команда IVIA состоит из шести высоко мотивированных специалистов высшего звена.
Маркетинговая деятельность - большая часть работы ЦУ. Конкурентами Ида-Вирумаа в деле привлечения новых инвестиций выступает вся Восточная Европа, а также страны Северной Европы. "В маркетинге мы делаем ставку на географическое местоположение на границе между Европейским союзом и Россией как уникальное преимущество Ида-Вирумаа. Мы находимся в центре взаимодействия двух больших экономических регионов, и хотя граница с Россией есть и у других стран - например, у Финляндии и Латвии, - мы благодаря подготовленным промзонам быстрее и гибче, у нас много людей, владеющих несколькими языками, и похожие культурные традиции, сдвоенный город Нарва и Ивангород на основном торговом пути", - перечисляет Куусмик.
Поэтому Ида-Вирумаа - хорошее местоположение для тех предприятий, которые хотят экспортировать из Европейского союза в Россию или наоборот. Сейчас половина тех иностранных предприятий, которые работают в промзонах, из России, половина - из западных стран.
Чтобы найти потенциальных клиентов, команда IVIA постоянно ведет активную маркетинговую работу. "Мы устанавливаем прямые контакты на основании баз данных, размещаем таргетированную рекламу в социальных медиа, ежегодно организуем эстонско-российский экономический форум. Заинтересованным предприятиям делаем ценностные предложения, - описывает Куусмик работу по привлечению клиентов. - Тысячи разосланных электронных писем и телефонных звонков дают отдачу в виде пяти-шести сделок продажи земли каждый год". Покупая землю, предприятие берет на себя обязательство выполнить инвестицию.
Человек строит планы, боги смеются
Десять лет назад, когда составляли бизнес-план, самым важным критерием, прописанным в нем, была задача посодействовать созданию 4400 рабочих мест за десять лет. "Предпосылкой реализации этого плана было немедленное получение в пользование земли от государства. В действительности мы получили в свое распоряжение сразу же только земли в Нарве, остальные перешли к нам тогда, когда мы сумели продемонстрировать потенциал запуска первого проекта", - вспоминает Куусмик.
Начало проектов в Йыхви, Кохтла-Ярве и Кивиыли было отложено на четыре года. "Человек строит планы, боги смеются", - усмехается Куусмик.
Предприятия, приступившие к работе в промпарках, на данный момент создали более 800 прямых рабочих мест. "Если учесть, что с каждым прямым рабочим местом связаны несколько косвенных, то мы на самом деле весьма близки к изначальной цели", - констатирует Куусмик.
И это несмотря на то, что за десять лет случилось несколько кризисов, которые затруднили путь. После экономического кризиса 2009 года в 2014 году вместе с войной на Украине наступил политический кризис, который для России перетек в экономический кризис. Крупнейшим вызовом последнего года были потрепавшие банковскую сферу Эстонии скандалы с отмыванием денег. Из-за ужесточения требований Финансовой инспекции и страха банков ошибиться иностранным инвесторам стало очень трудно открыть расчетные счета.
- Мы помогаем зарегистрировать предприятие, открыть расчетный счет, составить бизнес-план, найти источники финансирования, проектировщиков, строителей и т.д., - описывает Куусмик работу ЦУ с клиентами.
Поскольку государство теперь помогает предпринимательству в Ида-Вирумаа посредством различных пособий, то клиентам IVIA также помогают составить соответствующие ходатайства.
Больше всего предприятий появилось в Нарвском промпарке, с которого в свое время начинали и где уже готова вторая очередь развития. В общей сложности подписано 34 договора, готово 12 зданий, в которых работают 15 предприятий. Если IVIA потратило на развитие 10 миллионов евро, то предприниматели инвестировали здесь 80 миллионов евро, и предприятия платят налоги на сумму более десяти миллионов евро в год. Есть надежда, что в результате долгой предварительной работы все эти цифры в ближайшие годы очень сильно вырастут.