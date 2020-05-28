Лидер ведущей силы йыхвиской властной коалиции - избирательного союза "Jõhvi - Meie Kodu" - Николай Осипенко рассказал "Северному побережью", что он думает о нынешней ситуации, когда часть членов коалиционного партнера - Центристской партии - предъявили претензии своему волостному старейшине Максу Кауру и хотят снять его. Руководитель избирательного союза считает самым большим промахом волостного управления неразбериху с переездом Йыхвиской основной школы, когда волостное управление решило распределить учебную работу между несколькими зданиями, однако часть членов волостного собрания поставили под сомнение результаты экспертизы, утверждавшей, что запланированные поначалу для учебной работы помещения профессионального училища не годятся из-за разросшегося там плесневого грибка.