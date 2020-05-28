Приехавший разобраться с йыхвиским властным конфликтом Репинский поумерил пыл Центристской партии

В йыхвиских коридорах власти после годовой паузы на сцену вновь вышел предыдущий волостной старейшина Мартин Репинский, который призвал к спокойствию пожелавших выразить недоверие своему волостному старейшине центристов.
По крайней мере часть членов фракции Центристской партии выразила желание отстранить от должности волостного старейшину центриста Макса Каура. Активными сторонниками этого были члены фракции Аллан Мянд и Артур Сепперн, ведшие переговоры на данную тему также с лидером коалиционного партнера - "Jõhvi - Meie Kodu" - Николаем Осипенко (интервью с Осипенко читайте ЗДЕСЬ). Сепперн говорил "Северному побережью", что в принципе замену волостного старейшины поддерживают все пять членов руководимой им центристской фракции.