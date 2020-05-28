Чт, 28.05.2020
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Приехавший разобраться с йыхвиским властным конфликтом Репинский поумерил пыл Центристской партии

Праздник стропил в "Pargi Keskus" 19 марта 2019 года. Аллан Мянд (на переднем плане слева) и тогдашний волостной старейшина Мартин Репинский. Последний в течение года пребывал вдали от йыхвиских дел, однако на этой неделе приехал разобраться с возникшими в коалиции разногласиями.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В йыхвиских коридорах власти после годовой паузы на сцену вновь вышел предыдущий волостной старейшина Мартин Репинский, который призвал к спокойствию пожелавших выразить недоверие своему волостному старейшине центристов.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

По крайней мере часть членов фракции Центристской партии выразила желание отстранить от должности волостного старейшину центриста Макса Каура. Активными сторонниками этого были члены фракции Аллан Мянд и Артур Сепперн, ведшие переговоры на данную тему также с лидером коалиционного партнера - "Jõhvi - Meie Kodu" - Николаем Осипенко (интервью с Осипенко читайте ЗДЕСЬ). Сепперн говорил "Северному побережью", что в принципе замену волостного старейшины поддерживают все пять членов руководимой им центристской фракции. 

Каур и Сепперн 

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