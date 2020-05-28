Увольнение Хейди Уусталу обошлось волости в 30000 евро

Люганузеское волостное управление в один день освободило от должности директора Кивиылиской 1-й средней школы Хейди Уусталу 5 декабря прошлого года. Это вызвало недовольство общины и демонстрации в поддержку Хейди Уусталу. Для разрешения конфликта с общиной волостное управление наняло пиар-фирму "Powerhous", с которой связаны бывшие министры Янек Мягги, Андрес Анвельт и Марко Померанц.

Нынешний люганузеский волостной старейшина Андреа Эйхе не считает, что при заключении договора был нарушен закон, ведь волостное управление имеет право совершать такие шаги для покрытия непредвиденных расходов. "Другое дело, можно ли отнести такие расходы к непредвиденным и необходимым, которые дают основание для заключения такого договора, и нужно ли было делать это, запросив только одно ценовое предложение", - прокомментировал он решение своих предшественников нанять пиар-фирму.