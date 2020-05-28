Чт, 28.05.2020
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Увольнение Хейди Уусталу обошлось волости в 30000 евро

Вдобавок к тому, что увольнение директора Кивиылиской 1-й средней школы Хейди Уусталу вызвало недовольство у местной общины, это решение вытащило из кармана налогоплательщиков 30000 евро.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Увольнение директора Кивиылиской 1-й средней школы, признанное судом юридически ничтожным, обошлось Люганузеской волости в общем в 30000 евро, из которых треть составили расходы на пиар.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Люганузеское волостное управление в один день освободило от должности директора Кивиылиской 1-й средней школы Хейди Уусталу 5 декабря прошлого года. Это вызвало недовольство общины и демонстрации в поддержку Хейди Уусталу. Для разрешения конфликта с общиной волостное управление наняло пиар-фирму "Powerhous", с которой связаны бывшие министры Янек Мягги, Андрес Анвельт и Марко Померанц.

Нынешний люганузеский волостной старейшина Андреа Эйхе не считает, что при заключении договора был нарушен закон, ведь волостное управление имеет право совершать такие шаги для покрытия непредвиденных расходов. "Другое дело, можно ли отнести такие расходы к непредвиденным и необходимым, которые дают основание для заключения такого договора, и нужно ли было делать это, запросив только одно ценовое предложение", - прокомментировал он решение своих предшественников нанять пиар-фирму.

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