Увольнение Хейди Уусталу обошлось волости в 30000 евро

Увольнение директора Кивиылиской 1-й средней школы, признанное судом юридически ничтожным, обошлось Люганузеской волости в общем в 30000 евро, из которых треть составили расходы на пиар.
Люганузеское волостное управление в один день освободило от должности директора Кивиылиской 1-й средней школы Хейди Уусталу 5 декабря прошлого года. Это вызвало недовольство общины и демонстрации в поддержку Хейди Уусталу. Для разрешения конфликта с общиной волостное управление наняло пиар-фирму "Powerhous", с которой связаны бывшие министры Янек Мягги, Андрес Анвельт и Марко Померанц.