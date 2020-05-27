Йыхвиская волость отметила добровольцев

Ребята ходили за стариков в магазины, и так все получали свои продукты и лекарства. "Самым трудным в этой работе было отыскать в магазине все необходимое. Например, где искать замороженную чернику? Это была настоящая проблема, которую решали между собой через социальные сети", - сказал доброволец Никита Кочкин в ответ на просьбу вспомнить какую-нибудь трудную задачу. Однако за два месяца успели разобраться во всех товарных группах, так как заказы пенсионеров были очень разными.

- У меня не было больших проблем с тем, чтобы найти в магазине желаемое, но было тяжело таскать большие сумки на высокие этажи. К счастью, мальчики и волостные водители помогали носить, - вспомнила Анастасия Гаврина.

- Добровольцев было не так уж много. Кто-то не заинтересовался, но у многих родители были против. Ведь никто раньше не сталкивался с такой сложной вспышкой болезни, и страхи и желание защитить себя, сведя контакты к минимуму, вполне понятны, - сказала руководитель йыхвиской социальной службы Галина Крейнтцберг.

Сейчас волостные работники в состоянии предлагать услугу всем желающим своими силами и в помощи не нуждаются. "Вместе с тем есть люди, которые раньше не пользовались этой услугой, но теперь научились ее ценить, так что пользователей услуги доставки продуктов на дом прибавилось", - отметила Крейнтцберг.