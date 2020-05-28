Идавирусцев призывают присоединиться к толокам по приглашению в гости

Ида-Вируский туристический кластер, в который входят местные самоуправления и активные деятели туриндустрии, призывает всех жителей уезда присоединиться к толокам по приглашению в гости "Koos Ida-Virus" ("Вместе в Ида-Вирумаа").

Делают ставку на патриотов родного края

- В ходе толок каждый житель этим летом добровольно возьмет на себя задачу пригласить в гости друзей, родственников и знакомых из других уголков Эстонии. Именно к себе в гости. После того как шашлык будет съеден, а чай выпит, будет здорово вместе с гостями поколесить по уезду, погулять, отправиться в поход, посетить аква- и приключенческие центры. В дополнение к радостным встречам местные жители таким образом помогут восстановиться экономике родного края, - пояснила координатор по туризму в Ида-Вирумаа Кадри Ялонен.

В рамках толок по приглашению в гости надеются прежде всего на патриотов родного края.

- После кризиса развитие всего уезда во многом зависит именно от того, умеют ли местные жители видеть красоту и богатство Ида-Вирумаа, гордятся ли они своим родным краем и хотят ли внести личный вклад. Будем же все вместе гостеприимными и отлично проведем лето вместе с друзьями и родственниками! В качестве дополнительного бонуса мы сможем таким образом сообща восстановить рабочие места в уезде и запустить предпринимательство, - сказала Ялонен.

Координатор по туризму выразила надежду, что к кампании присоединится минимум половина из 136000 жителей Ида-Вирумаа.

Мы убеждены, что ландшафт, культура и приключенческие маршруты Ида-Вирумаа способны предложить жителям Эстонии гораздо больше, чем можно ожидать. Кадри Ялонен, координатор по туризму в Ида-Вирумаа

Среди всех участников, которые зарегистрируются на странице толок, будут разыграны различные призы. Регистрация открыта с 28 мая по адресу www.idaviru.ee и по телефону 337 0568. На странице толок также размещен т.н. пакет патриота - подборка разнообразных готовых приглашений.

- Чтобы пригласить было проще, мы создали красиво оформленные приглашения с разными предложениями, которые легко распространить самому. Например: "Пойдем в поход!", "Пойдем в баню!", "Пойдем на пляж!". Мы убеждены, что ландшафт, культура и приключенческие маршруты Ида-Вирумаа способны предложить жителям Эстонии гораздо больше, чем можно ожидать. Это подтверждают и отзывы посетителей прежних лет: Ида-Вирумаа - самое классное и привлекательное место для отдыха и приключений в Эстонии, - констатировала Ялонен.

Опыт Исландии

Многие ида-вируские учреждения размещения, заведения питания и организаторы приключений подготовили к наступающему летнему периоду для гостей региона специальные предложения и скидки.

Руководитель рабочей группы по маркетингу туристического кластера Терье Раттур констатировала, что экономику нужно оживлять и сейчас все регионы друг другу конкуренты.

- Все приглашают к себе гостей в рамках кампаний, но никто не сделал такую кампанию, в которой пытаются вовлечь местных жителей. В Эстонии это в каком-то смысле эксперимент, - сказала Раттур.

Исландия использовала аналогичный подход после извержения вулкана Эйяфьядлайёкюдль в 2010 году. "Число туристов упало на 30 процентов. К 318000 исландцев обратились с призывом приглашать людей в гости. В кампании приняло участие более половины населения, было разослано свыше двух миллионов приглашений", - вспомнила директор Института маркетинга, эксперт по маркетингу Ану-Малл Нааритс.