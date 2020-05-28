Центристы подали заявление о выражении недоверия своему однопартийцу - старейшине Йыхви

- В связи с неспособностью волостного старейшины Макса Каура контролировать работу своих непосредственных подчиненных и неоднократным принятием нерациональных решений, вредящих репутации Йыхвиской волости, фракция Центристской партии и фракция "Jõhvi - Meie Kodu" Йыхвиского волостного собрания выражают недоверие волостному старейшине Максу Кауру, - зачитал заявление о выражении недоверия на заседании волостного собрания, которое началось в 16 часов в четверг, председатель фракции Центристской партии Артур Сепперн, который подтвердил "Северному побережью", что согласен занять пост старейшины.

Под заявлением о выражении недоверия стоят подписи 11 депутатов от коалиции. Из центристской фракции попытку снять волостного старейшину поддержали, помимо Сепперна, который по основному месту работы возглавляет йыхвиский муниципальный центр по уходу, получающий зарплату председатель волостного собрания Эдуард Эаст, директор Йыхвиской русской основной школы Ирина Шульгина и предприниматель, проектный руководитель "Pargi Keskus" Аллан Мянд.

Из фракции "Jõhvi - Meie Kodu" свою подпись поставили предприниматель Александр Романович, административный руководитель Йыхвиской спортшколы Андрей Оямяэ, исполняющая обязанности директора Йыхвиской спортшколы Тамара Луйгас, предприниматель Дмитрий Смирнов, заместитель председателя волостного собрания Тамара Пылевина, председатель комиссии волостного собрания по культуре Елена Безводицкая и председатель комиссии по делам сельской жизни Велли Набер.

Лидер оппозиции Нина Негласон сказала, что в волостном собрании еще никогда не было такого балагана, как в те два года, что нынешняя коалиция находится у власти в Йыхви. "Каждые два-три месяца меняют председателей комиссий. Как я понимаю, если кто-то провинился, то его убирают с места. Какое-то время он сидит, затем реабилитируется, тогда ему дают новое место", - сказала она, отметив, что то же самое происходит с местами членов советов волостных учреждений.