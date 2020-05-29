Титановые производства Пеньковского готовы к скорому банкротству, чтобы возобновить работу с чистого листа

Мирослав Пеньковский - 64-летний немецкий бизнесмен польского происхождения - сам упорно не отвечает на запросы "Северного побережья" относительно участи его нарвских работников и вообще состояния дел. Информация практически не выходит с режимной территории его завода по производству изделий из титана. Однако в распоряжении редакции оказалась аудиозапись собрания трудового коллектива 19 мая. Там разговоры шли порой на повышенных тонах, некоторые работники говорили, что в последний раз видели зарплату в январе и что до будущих компенсаций от кассы по безработице не знают, как дожить.

По свидетельству непосредственного участника и автора записи, собрание проходило без всяких мер предосторожности в смысле борьбы с распространением коронавируса, ни о каком правиле "2+2" людям не напоминали.

Сам Мирослав Пеньковский сидел в стороне и перед работниками в тот день не выступал.

Банкротство - лучший выход

На протяжении последних недель консультирующий Пеньковского столичный юрист, в прошлом банкротный управляющий Виллу Трагон сообщил работникам на собрании, что рассмотрел бюджет предприятий - и увидел нехорошую картину. Дескать, лучше банкротиться.

По общедоступным сводкам налогового департамента, по состоянию на 27 мая сумма долгов Пеньковского только лишь перед эстонским государством приближалась к 4,3 миллиона евро.

Уже 1 июня ожидаются первые судебные решения о банкротстве нарвских фирм Пеньковского на основании соответствующих заявлений банка "Luminor".

Как прокомментировал на собрании коллектива Виллу Трагон, банкротство - лучший вариант для работников, так как тогда касса по безработице заплатит людям не выплаченные за последние месяцы зарплаты.

Трагон также не раз повторил, что сейчас главная задача - сохранить производство после предполагаемого банкротства и найти возможность продолжить работу.

- В данное время есть предложение создать новую фирму, и если 1 июня фирмы обанкротятся, тогда все имущество будет передано в аренду новой фирме. Она смогла бы продолжать деятельность и по возможности скорее приняла бы людей на работу. Это очень сложный план, потому что понадобится акцептирование от банкротного управляющего, от судьи и большинства кредиторов, - объяснил Трагон собравшимся людям.

Действительно, как писало "Северное побережье", предвидя скорый конец прежней схемы работы, Мирослав Пеньковский уже учредил новое юридическое лицо: ТОО "Panta Rei" было зарегистрировано в коммерческом регистре 28 апреля 2020 года по адресу одного таллиннского офисного центра.

Касса по безработице объяснила порядок действий

В кассу по безработице 12 мая поступили первые уведомления о коллективных сокращениях из четырех фирм Мирослава Пеньковского: ТОО "TMT-Fasteners", ТОО "Micro-Fix", ТОО "MP&Partners Engineering", ТОО "PM-Titanium". Как уже писало "Северное побережье", там планируют сократить в общей сложности 157 работников. По закону второе уведомление можно представить начиная с 27 мая, после чего можно также выдавать уведомления о сокращении уже непосредственно людям.

Главный специалист по реагированию на сокращения в кассе по безработице Кайа Сависто нынче сообщила, что по имеющейся информации, сейчас большинство работников ждут окончания трудовых договоров. "Есть также работники, которые уже раньше ушли с работы по собственному желанию или по иной причине".

Сависто описывает порядок действий: трудовые договоры можно закончить по прошествии 30 дней с момента подачи кассе по безработице второго уведомления или со дня, когда фирма будет объявлена банкротом.

- Когда трудовые договоры закончены, тогда у тех работников, у кого стаж на предприятии пять или более лет, есть право получить дополнительно возмещение по сокращению от кассы по безработице. Для этого работодатель или банкротный управляющий должен в течение пяти календарных дней с момента окончания трудовых договоров подать в кассу по безработице заявление о ходатайстве на возмещение по сокращению, - сказала Сависто.

Что касается долгов по зарплате: в случае банкротства фирмы, банкротный управляющий подает в кассу по безработице заявление о возмещении в связи с неплатежеспособностью работодателя для тех работников, которым работодатель остался должен.