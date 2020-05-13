Производства Пеньковского в Нарве объявили о большом сокращении

Пресс-представитель Эстонской кассы по безработице Екатерина Калиничева подтвердила, что из пяти предприятий Мирослава Пеньковского в Нарве - "MP & Partners Engineering", "Micro-Fix", "PI Engineering", "PM-Titanium" и "TMT-Fasteners" - четыре (кроме "PI Engineering") подали уведомления о сокращении.

- По представленным данным, эти четыре предприятия сокращают в общей сложности 157 работников, - передала Калиничева.

Руководитель Ида-Вирумааского отделения кассы по безработице Аннеки Теэлахк в коротком комментарии "Северному побережью" подчеркнула, что поступило пока только первое извещение о сокращении. Это значит, что более конкретную информацию работодатель предоставит ориентировочно через полтора месяца.

- Если будет сокращение, то нам придется с ним поработать - это и есть наша работа, - невесело констатировала региональный руководитель кассы по безработице. - И это, наверное, не последнее сокращение, что у нас будет, - добавила Теэлахк.

Мирослав Пеньковский - 64-летний немецкий бизнесмен польского происхождения, чьи производства с 1993 года находятся в Нарве, а головной офис в Карлсруэ (Германия). Его нарвские предприятия - пять связанных юридических лиц - специализируются на производстве высокоточных изделий из титана, как то лезвия для медицинских скальпелей, детали имплантатов, в том числе стоматологических, и т.д.

По не самым точным данным, в последнее время на Пеньковского в Нарве работали около 200 человек. Сам он уже несколько лет избегает давать в печать комментарии относительно состояния его дел в Эстонии. "Северному побережью" пока тоже не удалось связаться с ним напрямую.

Налоговые долги, копившиеся несколько лет, в 2020 году превысили в сумме 4 миллиона евро. Когда в феврале этого года "Северное побережье" подробно описывало состояние дел у Пеньковского в Нарве, его заместитель и помощница Диана Бис заверяла, что работа на производствах идет в обычном режиме. "Все проблемы будут решены господином Пеньковским, он все для этого делает, - высказывала она общую надежду. - Мы относимся к трудностям с пониманием".

Сокращение кадров объявлено на фоне того, что в Вируском уездном суде только что завершилось рассмотрение заявлений от банка "Luminor" о банкротстве пяти задолжавших ему фирм Пеньковского. Светлана Пильден, назначенная временным банкротным управляющим в четырех фирмах, сообщила "Северному побережью", что судебные решения ожидаются 1 июня. Никаких подробностей о данном банкротном процессе она не сообщила.

В Вируском уездном суде уточнили, что судебные решения по трем заявлениям появятся 1 июня, по еще одному - 10 июня, и по еще одному дата вынесения решения пока не определена.

В правления пяти доведенных до банкротства фирм с марта 2020 года введен - вдобавок к самому Мирославу Пеньковскому - эстонский юрист Янно Саар, представляющий юридическое бюро "Viirma & Saar". Саару в прошлом уже доводилось быть ликвидатором ряда предприятий, что видно из коммерческого регистра.