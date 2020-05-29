На почти построенной музыкальной площадке появились огромные опоры освещения

По словам специалиста Йыхвиского волостного управления по хозяйственным вопросам Айво Тамма, эти светильники на площадке вызывают очень классное ощущение. "В проекте они не произвели на меня особого впечатления, но сегодня утром (в пятницу), когда я побывал на площадке, я понял, что она получится очень впечатляющей и красивой", - отметил он.

Тамм добавил, что такие опоры невозможно сломать, намекая на аналогичные по форме, но гораздо меньшего размера и выполненные из более хрупкого материала опоры освещения, которые установили более десяти лет назад на йыхвиском променаде в центре города и которые волостному управлению пришлось заменить на более прочные после того, как их сломали.

По словам Айво Тамма, продолжение променада и музыкальная площадка будут готовы не позднее 12 июня. "На следующей неделе в опорах проложат кабели и установят светильники. Остается выполнить небольшие работы по отделке и озеленению. На площадке также установлены музыкальные инструменты, но пока мы держим их укрытыми", - сказал Тамм, отметив, что в заключительной стадии находится также сооружение лестницы, соединяющей музыкальную площадку с парком. Обновление дорожек и освещения в парке завершено, сейчас еще ведутся только работы по озеленению.

По словам Тамма, железную скульптуру ежа, установленную рядом с концертным домом несколько лет назад по инициативе волостного художника Калева Притса и тогдашнего волостного старейшины Мартина Репинского, перенесут поближе к "Pargi Keskus" и установят недалеко от алкогольного магазина.