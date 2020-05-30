В кабинет номер 108 в здании Кохтла-Ярвеского горуправления нередко звонят и приходят дети и подростки. Они хотят поговорить, поделиться своими переживаниями или радостью с Аленой Казаковой, которую многие хорошо знают, которой доверяют.

На стенах кабинета Алены - милые рисунки, которые ей дарят дети, на полках шкафа - их поделки. "Приходишь навещать семью, и по нарисованной ребенком даже небольшой открытке для тебя понимаешь, что он тебя ждал, это так трогательно и приятно", - говорит хозяйка кабинета, отмечая, что ее работа не только очень ответственная, но и эмоциональная, ведь она имеет дело с человеческими душами.