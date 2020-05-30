Во время коронавирусного кризиса крупнейшим очагом вируса в Ида-Вирумаа был Алутагузеский попечительский центр. Старшая сиделка центра Тийна Метс за два месяца потеряла десять близких людей, когда работала в COVID-отделении учреждения. "Они ведь как члены семьи", - говорит трудившаяся в поте лица на коронавирусном фронте женщина о своих пациентах, жизни которых унес коварный вирус. Тяжелее всего было знать, что некоторые пожилые пациенты уже не выйдут из тяжелого состояния.

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- Сейчас уже больше нет подозрений, что в Алутагузеском попечительском центре кто-то еще может быть болен?