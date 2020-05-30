Во время коронавирусного кризиса крупнейшим очагом вируса в Ида-Вирумаа был Алутагузеский попечительский центр. Старшая сиделка центра Тийна Метс за два месяца потеряла десять близких людей, когда работала в COVID-отделении учреждения. "Они ведь как члены семьи", - говорит трудившаяся в поте лица на коронавирусном фронте женщина о своих пациентах, жизни которых унес коварный вирус. Тяжелее всего было знать, что некоторые пожилые пациенты уже не выйдут из тяжелого состояния.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- Сейчас уже больше нет подозрений, что в Алутагузеском попечительском центре кто-то еще может быть болен?

- Глядя на пациентов, вообще не скажешь, что они больны, если сравнивать с тем, что было вначале, когда у людей была температура под сорок, у кого-то понос, кого-то рвало и т.д. Первые случаи были самыми тяжелыми. (На данный момент COVID-отделение в попечительском центре закрыто, и учреждение объявило себя свободным от вируса. - Э.К.)