Йыхвиские центристы подали заявление о выражении недоверия своему однопартийцу - волостному старейшине

- В связи с неспособностью волостного старейшины Макса Каура контролировать работу своих непосредственных подчиненных и неоднократным принятием нерациональных решений, вредящих репутации Йыхвиской волости, фракция Центристской партии и фракция "Jõhvi - Meie Kodu" Йыхвиского волостного собрания выражают недоверие волостному старейшине Максу Кауру, - зачитал заявление о выражении недоверия на заседании волостного собрания, которое началось в 16 часов в четверг, председатель фракции Центристской партии Артур Сепперн, который подтвердил "Северному побережью", что согласен занять пост старейшины.