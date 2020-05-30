Сб, 30.05.2020
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Йыхвиские центристы подали заявление о выражении недоверия своему однопартийцу - волостному старейшине

Новый кандидат в волостные старейшины Артур Сепперн передал председателю волостного собрания Эдуарду Эасту заявление о выражении недоверия волостному старейшине Максу Кауру.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Стоящие у власти в Йыхви центристы и депутаты от избирательного союза "Jõhvi - Meie Kodu" бизнесмена Николая Осипенко в четверг подали заявление о выражении недоверия волостному старейшине Максу Кауру, который также входит в Центристскую партию.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- В связи с неспособностью волостного старейшины Макса Каура контролировать работу своих непосредственных подчиненных и неоднократным принятием нерациональных решений, вредящих репутации Йыхвиской волости, фракция Центристской партии и фракция "Jõhvi - Meie Kodu" Йыхвиского волостного собрания выражают недоверие волостному старейшине Максу Кауру, - зачитал заявление о выражении недоверия на заседании волостного собрания, которое началось в 16 часов в четверг, председатель фракции Центристской партии Артур Сепперн, который подтвердил "Северному побережью", что согласен занять пост старейшины.

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