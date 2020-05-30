Ахтме получит 6 километров пешеходных дорожек и обновленную центральную площадь

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко сказала, что горуправление намерено провести масштабную реконструкцию центра Ахтмеской части города - это предусмотрено программой и стратегией развития города. Но так как проект дорогостоящий, в текущем году собирались реализовать только первый этап, предполагающий создание велосипедно-пешеходных дорожек. Конкурс госпоставки уже прошел, и в ближайшее время там начнутся строительные работы.

- Однако обстоятельства складываются так, что появилась надежда реализовать планы раньше, - рассказывает она. - Правительство страны выделило самоуправлениям финансовые средства на инвестиции - государство дает экономике серьезный импульс для оживления после периода чрезвычайного положения. Оно заинтересовано в том, чтобы выделенные самоуправлениям средства были реализованы быстрее, чтобы экономика республики сразу ощутила поддержку. Кохтла-Ярве может рассчитывать на полтора миллиона евро, и мы сами имеем право решать, куда направить эти деньги, но это должен быть объект, финансирование которого не предусмотрено бюджетом текущего года и который не находится в плане госпоставок 2020 года. Это может быть реконструкция площади в центре Ахтме, которую предполагалось начать в 2021 году. Проект реконструкции полностью готов, но средства на эту большую работу бюджетом текущего года не предусмотрены. Помощь правительства поможет побыстрее улучшить жизненную среду в Ахтме, начать реконструировать площадь мы сможем уже в этом году.