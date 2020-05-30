Сб, 30.05.2020
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Предприниматель Герт Тартлан стал почетным консулом Латвии в Йыхви

Для фотосъемки Герт Тартлан поднял на мачту во дворе дома флаг южных соседей. В знаменательные для Латвии дни этот флаг будет развеваться там и впредь.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Ида-вируский предприниматель Герт Тартлан стал на этой неделе почетным консулом Латвийской Республики в Йыхви. Его задача - помогать в Ида-Вирумаа гражданам Латвии и развивать связи идавирусцев с южными соседями.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Разрешение действовать на территории Эстонской Республики в качестве почетного консула Латвии - на языке дипломатии консульскую экзекватуру - министр иностранных дел Урмас Рейнсалу выдал в этот вторник. Этому предшествовало принятое два месяца назад Министерством иностранных дел Латвийской Республики решение о назначении Герта Тартлана почетным консулом Латвийской Республики в Эстонской Республике, в Йыхви, с консульским регионом Ида-Вирумаа. 

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