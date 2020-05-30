Предприниматель Герт Тартлан стал почетным консулом Латвии в Йыхви

Разрешение действовать на территории Эстонской Республики в качестве почетного консула Латвии - на языке дипломатии консульскую экзекватуру - министр иностранных дел Урмас Рейнсалу выдал в этот вторник. Этому предшествовало принятое два месяца назад Министерством иностранных дел Латвийской Республики решение о назначении Герта Тартлана почетным консулом Латвийской Республики в Эстонской Республике, в Йыхви, с консульским регионом Ида-Вирумаа.