Продолжение саги о переезде йыхвиской школы: новый вариант нашли на улице Яама

- Мне, как отвечающему за происходящее в области образования помощнику волостного старейшины, приятно сказать членам нашей общины и родителям учеников Йыхвиской основной школы, что Йыхвиская волость достигла соглашения с новым владельцем здания по адресу: улица Яама, 10 - который в действительно трудное время и будучи настоящим патриотом общины согласился на два года сдать это здание в аренду волости в качестве замещающей площади для Йыхвиской основной школы, - сказал помощник волостного старейшины Алексей Наумкин.