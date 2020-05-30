Сб, 30.05.2020
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Продолжение саги о переезде йыхвиской школы: новый вариант нашли на улице Яама

В это здание на улице Яама, 10 Йыхвиское волостное управление, в соответствии с новым планом, хочет перевести Йыхвискую основную школу. До этого обсуждалось несколько других вариантов.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Йыхвиское волостное управление нашло новый и, по его словам, лучший, чем прежние, вариант для временного размещения Йыхвиской основной школы - это бывшее здание офиса "Eesti Energia" на улице Яама.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- Мне, как отвечающему за происходящее в области образования помощнику волостного старейшины, приятно сказать членам нашей общины и родителям учеников Йыхвиской основной школы, что Йыхвиская волость достигла соглашения с новым владельцем здания по адресу: улица Яама, 10 - который в действительно трудное время и будучи настоящим патриотом общины согласился на два года сдать это здание в аренду волости в качестве замещающей площади для Йыхвиской основной школы, - сказал помощник волостного старейшины Алексей Наумкин.

По его словам, стоимость аренды значительно ниже, чем запросил ранее "Riigi Kinnisvara AS" за здание на улице Виру, 5а. "Владелец согласился и на то, что для лучшей организации учебной работы будут убраны некоторые ненесущие стены. В этом здании имеются подвальные помещения, которые можно использовать в качестве гардероба, а также помещение для организации питания", - сказал Наумкин. 

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