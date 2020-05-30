В Нарве выявлены четыре случая заражения коронавирусом членов семей водителей-дальнобойщиков

Департамент здоровья в субботу утром сообщил о четырех новых случаях инфицирования в Ида-Вирумаа.

По словам заведующей Идаским региональным отделом Департамента здоровья Марье Муузикус, это две не связанные между собой семьи, чьи отцы работают водителями большегрузных автомобилей. В одной семье коронавирус обнаружен как у супруги, так и у сына, в другой семье - у супруги.

По словам Муузикус, один из мужчин уже вернулся в Финляндию и там у него была диагностирована инфекция, поэтому он в настоящее время не отражен в статистике по Эстонии и Ида-Вирумаа. "Фактически среди жителей Ида-Вирумаа зафиксированы пять новых случаев заражения. По всем данным, инфекция попала в семьи через отцов, поскольку они заболели первыми", - сказала она.

Один из зараженных водителей работал в Финляндии, другой в течение двух недель побывал во многих государствах.

По словам Муузикус, круг близких контактов одной семьи выявлен, он составляет менее десяти человек, в случае другой семьи в настоящее время идентифицируются люди, с которыми контактировали больные. "Поскольку оба мужчины приехали из-за границы и предполагали возможность заражения, они передвигались по Нарве мало", - сказала она.

Распространится ли вирус в Нарве более широко, по словам Муузикус, зависит от поведения зараженных людей. "Даже если кто-то из лиц, находящихся в близком контакте, заболеет, но будет соблюдать правила самоизоляции, мы надеемся, что этот круг не станет больше", - сказала она.

До этой пятницы новых случаев заражения коронавирусной инфекцией среди жителей Ида-Вирумаа не было в течение почти двух недель. В пятницу Департамент здоровья сообщил о новом случае заражения: положительным оказался тест на коронавирус у одного жителя Кохтла-Ярве, который вернулся из Швеции, где работал. "Круг людей, которые близко контактировали с ним, известен, и он, к счастью, невелик, - сказала Марье Муузикус. - По возвращении в Эстонию человек почувствовал недомогание, на следующий же день взяли пробу, и она оказалась положительной".